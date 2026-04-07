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大陸 大陸焦點 特派現場

獨／鄭麗文上海行程曝光！遊黃浦江、訪洋山港　東郊賓館會台商轉飛北京

記者任以芳／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（7）日率團搭機抵達上海，隨後立即展開為期6天5夜（7日至12日）的訪問行程。陸方對此十分重視，由國台辦主任宋濤、上海市委常委兼統戰部部長陳通親自到場接機。觀察此次陸方接機模式，至今只有連戰、吳伯雄有鋪「紅地毯」，但鄭麗文出訪依舊比照歷任國民黨主席的接機待遇，禮數誠意十足。鄭麗文首站到上海後直奔南京，傍晚與宋濤會見。《東森新媒體ETtoday》掌握消息，預計8號返滬有兩場市區參訪，傍晚在「世界會客廳」會見上海市委書記陳吉寧，晚間遊黃浦江。隔天9號早上赴洋山港、11點東郊賓館與台商座談後轉赴北京。目前傳出鄭麗文將於10日在北京與中共總書記習近平會面。

▲▼ 鄭麗文、上海、宋濤握手 。 （圖／記者鄭佩玟攝）

▲ 鄭麗文下機與媒體揮手，接著與宋濤握手寒暄 。 （圖／記者鄭佩玟攝）

國民黨主席鄭麗文今搭乘上海航空FM852航班，11時30分從台北松山機場起飛，約13時15分抵達上海虹橋機場。依照大陸安排流程媒體在指定區定點拍攝，大陸方面由國台辦聯絡局相關人員對接事務。畫面中可見聯絡局局長楊毅先打理接機事宜，接著引導鄭麗文一行下機。

▲▼ 鄭麗文、上海、宋濤握手 。 （圖／記者鄭佩玟攝）

 ▲ 鄭麗文與宋濤握手，接著是上海市委常委、統戰部部長陳通（右一藍西裝）。 （圖／記者鄭佩玟攝）

鄭麗文下機後先與媒體區揮揮手，接著陸方迎接人員先獻花，依序是國台辦主任宋濤上前迎接，兩人短暫握手寒暄後，再來是上海市委常委、統戰部部長陳通、國台辦新聞局長兼發言人陳斌華、上海台辦主任金梅，最後是國台辦聯絡局副局長凌子章與鄭麗文握手致意。上海市台辦副主任李驍東在一旁調度鄭麗文一行搭乘接駁車。鄭麗文並未在現場接受媒體記者的訪問。

陸方這次整體接機安排規格、流程比照歷任國民黨主席訪陸，由大陸國台辦主任宋濤親自接機，與當年連戰、吳伯雄、朱立倫，由國台辦主任迎接。上海市這次由市委常委兼統戰部長出席，陳通主要分管台辦系統，親自出面迎接鄭麗文，符合過去傳統接機規格，禮數誠意十足。

▲▼ 國父逝世100週年、夏立言祭謁、中山陵、南京、20250403 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 國父逝世100週年、夏立言祭謁、中山陵、南京、20250403 。（圖／記者任以芳攝）

 鄭麗文8日前往南京中山陵謁陵。 （圖／記者任以芳攝）

至於鄭麗文初步公布行程，這次6天5夜「和平之旅」是7日到12日，今天飛抵上海接著趕赴南京與宋濤、江蘇省委書記信長星會見。隔天8日上午赴南京中山陵謁陵，以往歷任國民黨主席訪問中山陵時，以個人方式宣讀祭文、書法題字落款等形式表述「中華民國」。預料鄭麗文也會依照個人風格，「自然而然」表述心中的中華民國。

《東森新媒體ETtoday》掌握其他行程，鄭麗文8日上午結束中山陵行程後，下午搭高鐵趕回上海，因為時間緊湊，會去兩個位於上海市參訪點，涉及高科技與市政交流。預計傍晚在上海北外灘「世界會客廳」與中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧會見。晚餐後，依照慣例搭船夜遊黃浦江，瀏覽上海夜景風光。

接著9日上午前往洋山深水港，這裡也是國父孫中山與上海臨港的淵源源自其著作《建國方略》中構想的「東方大港」。當年計畫在乍浦（鄰近今日洋山港、臨港地區）興建深水港，主要在發展交通與提升中國經濟。

至於鄭麗文與台商會見地點不是在外灘和平飯店，目前安排9日上午11點安排在上海東郊飯店與台企聯座談與聚餐，預計大約2點半後啟程前往機場直飛北京。東郊賓館是上海最大的花園別墅式國賓館，也是大陸歷任領導人接待貴賓地方，2013年「林陳會」（前海基會林中森董事長與前海協會陳德銘會長）也在這邊舉行。

之後，鄭麗文一行9日下午約2點後前往上海虹橋機場直飛北京，預計先會見中共中央政治局委員、北京市委書記尹力。外界預測，鄭麗文將於10日在北京與中共總書記習近平會面，此行是否能為緊繃的兩岸關係帶來突破，成為外界關注焦點。

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