　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣「知名商圈」慘變鬼城！前攤商揭內幕　在地人嘆：玩殘了

▲永樂觀光夜市曾熱鬧非凡。（圖／翻攝自臉書／彰化市「永樂觀光夜市商圈」）

▲永樂觀光夜市曾熱鬧非凡。（圖／翻攝自臉書／彰化市「永樂觀光夜市商圈」）

記者周亭瑋／綜合報導

彰化「永樂觀光夜市」曾是當地最具代表性的地標之一，全盛時期擁有超過百家店面進駐，周末人潮川流不息，承載無數彰化人的回憶。然而，近年商圈沒落，整排店面更是鐵門深鎖、高掛出租招牌，就有網友目睹商圈慘況後，不禁直言「招牌拆一拆算了」，引發在地人熱烈討論。

昔日地標淪「異時空廢土」？網友目睹商圈現狀直搖頭

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名網友在Threads曬出永樂街商圈的畫面，感嘆「很可憐，什麼鬼商圈都沒什麼人，招牌拆一拆算了。」貼文曝光後，許多在地人或曾在此求學的網友坦言，現在的永樂街與記憶中落差極大，不僅電影院沒了，變成娃娃機一條街，更有人形容該區像「異時空廢土」。

前攤商揭沒落關鍵：強制驅趕攤販、地磚計畫成轉捩點

針對商圈為何會從巔峰跌落神壇，就有前攤商指出，「我家以前就是在這條街擺攤的眾攤販之一，當年政府聯合有店面的店家，強制驅趕所有攤販，禁止攤販進去，只要出去擺就會被店家檢舉報警驅趕，鋪了地磚改成形象夜市，但少了美食、玩樂，加上時代變遷，人潮就開始凋零了，現在只有大甲媽來，這條街才會都是人。」

租金與產權成阻礙！「地主玩殘」讓商圈難翻身

除了管理政策面，現實的土地與經營問題也是商圈難以重振的硬傷，網友們紛紛表示，「被高額租金玩爛了」、「這邊被地主玩殘了，土地持分太多子孫，想動也沒辦法動」、「附近停車場太少」。

►借錢幫還巨額父債！25年後分遺產「兄弟姊妹全變臉」　結局曝光
►喝手搖飲「半夜炸6次廁所」　一票人秒懂笑了！營養師揭原因
►酷遭爆「酸台灣人自卑」　早期影片被挖！網喊：混不下去才來

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國1嚴重事故　駕駛宣告不治
3記憶體廠最新營收公布
賈靜雯20歲大女兒解放比基尼！背後只有一條線　三角泳褲被看光
今設晚宴！宋濤奉習近平指示祝「成功」　鄭麗文：把握和平機遇
暴力房仲照片已發各球團、各球場　禁止進入
快訊／行人遭輾碎亡　身分找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／9縣市「強風特報」　8級陣風颳到明天

台灣「知名商圈」慘變鬼城！前攤商揭內幕　在地人嘆：玩殘了

馬籍旅客控來台遭包車司機惡劣對待　觀光署：待接獲事證追查

以為老化！台中男背痛狂吃止痛藥　醫揪出攝護腺癌四期骨轉移

高雄毒春捲案！營養師曝沙門氏菌「3食物常見」：吃一口也可能中

「小孩不記得，幹嘛出國？」　醫破盲點打臉！大學生急刪文

1月交通死亡攀升近1成「新北暴增成關鍵」　交通部：努力被打翻

客訂位超愛講「2+1、5+1」　背後用意超傻眼！店員：來了一隻狗

快訊／2縣市大雨特報　下到晚上

國內線航空票價調漲暫緩　交部：將協調中油凍漲

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

快訊／9縣市「強風特報」　8級陣風颳到明天

台灣「知名商圈」慘變鬼城！前攤商揭內幕　在地人嘆：玩殘了

馬籍旅客控來台遭包車司機惡劣對待　觀光署：待接獲事證追查

以為老化！台中男背痛狂吃止痛藥　醫揪出攝護腺癌四期骨轉移

高雄毒春捲案！營養師曝沙門氏菌「3食物常見」：吃一口也可能中

「小孩不記得，幹嘛出國？」　醫破盲點打臉！大學生急刪文

1月交通死亡攀升近1成「新北暴增成關鍵」　交通部：努力被打翻

客訂位超愛講「2+1、5+1」　背後用意超傻眼！店員：來了一隻狗

快訊／2縣市大雨特報　下到晚上

國內線航空票價調漲暫緩　交部：將協調中油凍漲

18位女足國腳陳情求換掉泰籍主帥！足球協會4點回應、將立專案調查

獨／鄭麗文上海行程曝光！遊黃浦江、訪洋山港　東郊賓館會台商轉飛北京

快訊／國道水泥預拌車翻覆「追撞4車」！小貨車運將搶救不治亡

鄭麗文訪陸會否討論軍售案？　陸：反對台美軍事聯繫立場一貫明確

鰻魚飯、牛肉壽喜燒吃到飽　十二廚月底前加碼4人同行1人免費

快訊／9縣市「強風特報」　8級陣風颳到明天

1400萬人願犧牲？伊朗總統激昂喊話　將領號召「送孩子去站崗」

陸委會：鄭麗文在見習近平時　應要求正視中華民國存在的事實

已離職也能上班？　用AI打造數位分身惹議

全球能源供應大亂！　IEA示警：比3次石油危機加起來更嚴重

【虛晃一招】阿金假裝要吵架！趁媽放下麵包秒回頭吃掉

生活熱門新聞

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

新光三越分店傳10月熄燈　官方回應了

新一波「紅爆雷雨」又來了　北台警戒

快訊／雨神上班！　鋒面抵達了

酷遭爆「酸台灣人自卑」早期影片被挖！網：混不下去才來

春雨再一波！　今「下最大」地區曝

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／2縣市大雨特報　下到晚上

高雄恐怖毒春捲還再發威！新增17人就醫

台人參加婚禮「1穿搭全場唯一」丟臉丟到國外

跑山獸收費被轟　雪羊力挺：談錢不可恥

雨擴全台！　強對流鋒面來了

更多熱門

相關新聞

北部1夜市「店家倒一片」整條街出租！在地人揭原因

北部1夜市「店家倒一片」整條街出租！在地人揭原因

一名網友近日逛桃園中原夜市，發現多家店面結束營業，整條街都貼著「頂讓」或「出租」的公告，讓他很驚訝，「發生什麼事？」對此，有網友解釋，夜市攤商的擺攤行為並不合法，且房東租金調漲，使得許多店家無法繼續經營。桃園巿經發局也曾表示，攤商在馬路上做生意是違法的，警察可依法取締。

單親媽想肉償抵房租　房東傻眼PO網

單親媽想肉償抵房租　房東傻眼PO網

兩大因素修正　天母商圈黑翻紅

兩大因素修正　天母商圈黑翻紅

降租救商圈? 天母經驗可做他山之石

降租救商圈? 天母經驗可做他山之石

房東不降租　原來還有這層關係在

房東不降租　原來還有這層關係在

關鍵字：

標籤:彰化夜市永樂觀光商圈沒落攤販驅趕租金問題

讀者迴響

熱門新聞

網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」

懷孕仍下海拍片！29歲女優曝「特殊癖好銷量更好」

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身份曝光！　警聯繫妻子中

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

李在向北韓明道歉止血　金與正：坦率大氣

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

許老三慶生14歲！

伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

馬汀鞋驚傳撤台最後入手機會

伊朗肩扛飛彈擊中美軍機　下秒4軍官遭反殺

網紅禪師「女生都想停我塔台上」瞎扯濫情原因

更多

最夯影音

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停
高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面