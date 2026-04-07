台灣「知名商圈」慘變鬼城！前攤商揭內幕　在地人嘆：玩殘了

▲永樂觀光夜市曾熱鬧非凡。（圖／翻攝自臉書／彰化市「永樂觀光夜市商圈」）

記者周亭瑋／綜合報導

彰化「永樂觀光夜市」曾是當地最具代表性的地標之一，全盛時期擁有超過百家店面進駐，周末人潮川流不息，承載無數彰化人的回憶。然而，近年商圈沒落，整排店面更是鐵門深鎖、高掛出租招牌，就有網友目睹商圈慘況後，不禁直言「招牌拆一拆算了」，引發在地人熱烈討論。

昔日地標淪「異時空廢土」？網友目睹商圈現狀直搖頭

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該名網友在Threads曬出永樂街商圈的畫面，感嘆「很可憐，什麼鬼商圈都沒什麼人，招牌拆一拆算了。」貼文曝光後，許多在地人或曾在此求學的網友坦言，現在的永樂街與記憶中落差極大，不僅電影院沒了，變成娃娃機一條街，更有人形容該區像「異時空廢土」。

前攤商揭沒落關鍵：強制驅趕攤販、地磚計畫成轉捩點

針對商圈為何會從巔峰跌落神壇，就有前攤商指出，「我家以前就是在這條街擺攤的眾攤販之一，當年政府聯合有店面的店家，強制驅趕所有攤販，禁止攤販進去，只要出去擺就會被店家檢舉報警驅趕，鋪了地磚改成形象夜市，但少了美食、玩樂，加上時代變遷，人潮就開始凋零了，現在只有大甲媽來，這條街才會都是人。」

租金與產權成阻礙！「地主玩殘」讓商圈難翻身

除了管理政策面，現實的土地與經營問題也是商圈難以重振的硬傷，網友們紛紛表示，「被高額租金玩爛了」、「這邊被地主玩殘了，土地持分太多子孫，想動也沒辦法動」、「附近停車場太少」。

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