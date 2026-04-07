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台灣京劇傳奇「4度斷膝」真相曝　劇團兒假造醫師證明狂詐文化部

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢起訴京劇傳奇之子涉嫌偽造就醫紀錄詐補助案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

正文劇團副團長陳漢文，涉嫌從2014年起，多次偽造知名京劇演員父親陳元正膝蓋斷裂、需住院等就醫紀錄，向文化部申請「績優文化人士急難補助及慰問金」，若遭審核駁回，還會投訴指責承辦人刁難，台北地檢署調查，陳漢文共向文化部詐領約20萬元補助，7日依偽造文書等罪起訴，陳元正不知遭冒名，獲不起訴。

陳漢文的父親陳元正是台灣首位「裘派名淨(花臉)」，陳元正在2012年間以82歲高齡獲邀參與文化部轄下國光劇團公演，以資深花臉身分主演《探皇陵》，身體健朗被譽為台灣京劇傳奇，陳漢文則與妻子成立正文劇團，持續父親的京劇之路。

不過在2023年間，陳漢文拿著萬芳醫院的收費證明，依「文化部績優文化人士急難補助及慰問作業要點」申請補助的時候，承辦人覺得單據有異而駁回，陳漢文因此不滿，投訴質疑審核程序不公，文化部仔細查看，赫然發現收費證明造假。

文化部持續往前翻查，發現陳漢文在2014年、2015年、2016年、2018年，以父親的名義，佯稱膝蓋斷裂、申請重大傷病卡、住院需24小時專人看護，持偽造的診斷或醫師證明詐領補助，合計達20萬元，陳漢文和父親陳元正都被移送法辦，檢察官調查認為無證據顯示陳元正知情，僅起訴陳漢文涉嫌偽造文書、詐欺等罪。

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