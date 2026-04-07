日擬修訂「防衛裝備轉移三原則」　陸外交部：嚴重關切

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

日本政府傳出正研擬放寬防衛裝備出口規則，以取代原有的「防衛裝備轉移三原則」。對此，大陸外交部發言人毛寧今（7）日回應稱，日本加速再軍事化是事實和現實，有實際的路線和行動，正在威脅地區的和平穩定。

毛寧表示，中方對此嚴重關切，很多國際學者和日本有識之士對相關動向深感擔憂，認為這標誌著戰後日本武器出口政策的根本轉向，嚴重違背《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》等具有國際法效力文件的規定，嚴重違背日本憲法和國內既有規範，破壞戰後防範日本軍國主義死灰復燃的制度性保障。

毛寧提到，「此前日本政府進行的民調顯示，大多數日本民眾反對放寬武器出口限制，種種跡象表明，日本右翼勢力正在推動安保政策朝著進攻性擴張性的方向轉變。」

毛寧強調，日本加速再軍事化是事實和現實，有實際的路線和行動，正在威脅地區的和平穩定，「國際社會必須高度警惕，堅決抵制日本新型軍國主義的妄動。我們敦促日方深刻反省軍國主義侵略歷史，在軍事安全領域恪守承諾，慎重行事，不要在錯誤的道路上越走越遠。」

據了解，日本政府正研擬放寬防衛裝備出口規則，將廢除現行將裝備出口限定於「救援、運輸、警戒、監視、掃雷」5類非戰鬥目的的規定，原則上同意包括具殺傷力武器在內的成品出口。