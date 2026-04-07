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荷莫茲海峽卡關！南韓急了拚「一桶油也要拿」　派特使團出訪中東

▲▼南韓青瓦台秘書室長姜勳植、政策室長金容範7日就中東局勢與能源調度召開記者會。（圖／VCG）

▲南韓青瓦台秘書室長姜勳植、政策室長金容範7日就中東局勢與能源調度召開記者會。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著中東局勢持續升溫、伊朗封鎖荷莫茲海峽，衝擊能源運輸，南韓政府全面啟動能源安全應變。南韓總統李在明指派青瓦台秘書室長姜勳植，以「戰略經濟合作特使」身分，於今（7）日晚間啟程前往哈薩克、阿曼與沙烏地阿拉伯等中東國家，爭取原油與石腦油（輕油）等替代供應來源，因應能源危機。

根據《韓聯社》，姜勳植在記者會中表示，此行將與各國政府協商原油與石腦油供應方案，並強調「只要能多取得一桶原油、一噸石腦油，都值得親自出訪」。此次特使團除了他本人外，還包括產業通商部長金正官以及多家能源企業代表，顯示南韓政府選擇攜手民間企業共同應對能源風險。

他指出，南韓經濟高度依賴中東能源進口，儘管上個月已與阿拉伯聯合大公國達成優先供應2400萬桶原油協議，且相關原油與石腦油正陸續運抵國內港口，但這僅屬短期應急措施，「在中東局勢未完全穩定前， 取得替代供應線勢在必行」。

他直言，目前已進入「能源不安長期化階段」，此次出訪重點在於布局中長期供應安全。

除了石油外，南韓政府也同步盤點其他關鍵物資。南韓青瓦台政策室長金容範透露，已從相關產業業者獲得背書，證實半導體產業關鍵原料氦氣目前還有4個月庫存，「供應尚無問題」。

同時，針對塗料、垃圾袋、尿素水與混凝土等70至80項重要物資，南韓政府實施「即時號誌系統」，以紅、黃、橘等燈號監控供應風險，一旦出現異常，將立刻啟動替代進口或鬆綁管制等措施，避免政策流於紙上談兵。

另一方面，外界關注荷莫茲海峽航運安全。姜勳植證實，目前有26艘韓國籍船隻仍在海峽一帶活動，但強調「船員安全無虞」，南韓政府每日掌握狀況，船上備有約2週糧食與4週醫療物資。如有船員希望下船，也可透過當地使館協助安排。

至於與伊朗的外交互動，姜勳植坦言，伊朗近期將各國區分為友好、中立與敵對陣營，南韓已透過外長通話和伊朗確認「南韓並非敵對國」，但也未被歸類為合作國，「想要立即解決船隻通行問題並不容易」。

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