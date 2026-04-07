1400萬人願犧牲？伊朗總統激昂喊話　將領號召「送孩子去站崗」





▲巴斯基民兵（Basij）2025年1月參與軍隊遊行。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）宣稱，該國多達1400萬人「自願」為了保衛國家而犧牲。與此同時，革命衛隊（IRGC）一名將領公開呼籲父母「把孩子送去站崗」，引發國際人權組織強烈譴責。

1400萬人願犧牲？總統激昂宣誓



裴澤斯基安剛剛在X發文表示，「截至目前為止，已有超過1400萬名英勇熱血的伊朗人宣布，他們已準備好為保衛伊朗而犧牲生命。」

除了自願參軍的人民，他也誓言為國奉獻，「我也曾經是、現在是、並且將永遠是為伊朗奉獻生命的人。」

伊朗國家電視台也於7日報導，若美國與以色列發動地面入侵，已有1400萬人自願為國而戰。與議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）2日公布的700萬人相比，自願參軍人數整整翻倍。

بیش از ۱۴ میلیون ایرانی غیور تا این لحظه اعلام آمادگی کرده‌اند جان خود را برای دفاع از ایران فدا کنند. من نیز جان‌فدای ایران بوده‌ام، هستم و خواهم بود.#جان_فدا — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 7, 2026

將領號召兒童 宣稱蛻變真男人

巴斯基民兵領導人、革命衛隊將領葉克塔（Gen. Hossein Yekta）也在伊朗國家電視台上公開喊話，「爸爸媽媽，牽著你們孩子的手走上街頭吧。想讓你的孩子成為真正的男人嗎？讓他站在戰場正中央，感受英雄的滋味吧。爸爸媽媽，晚上就把孩子送去站崗吧。他們會蛻變成真正的男人！」

值得注意的是，今年1月全國反政府示威期間，葉克塔卻警告父母將孩子留在家中，否則恐遭射擊，前後立場大相逕庭。

▼伊朗精銳部隊伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。（圖／達志影像／美聯社）



全國大動員 國際組織譴責

《美聯社》報導，伊朗總人口約9000萬人，官方媒體與簡訊宣傳活動持續號召民眾踴躍報名上前線，政府也同步呼籲退伍軍人表明參戰意願。

其中，準軍事組織巴斯基民兵（Basij）更開始招募12歲以上兒童加入，儘管其檢查哨站已多次遭到空襲，但仍持續部署兒童。國際特赦組織（Amnesty International）警告，其中一些孩子甚至持有武器，形容這種招募童兵的行為是「戰爭罪」。