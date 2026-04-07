跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球　消防員：毫無預警

▲除濕機濾網長期沒清潔，恐引發毫無預警的自燃意外。（示意圖／翻攝自基隆市消防局）

記者李佳蓉／綜合報導

連日雨勢不斷，全台空氣濕度飆高，不少民眾家中紛紛搬出除濕機「開好開滿」，甚至出門、睡覺也持續運轉。但粉專「消防神主牌」示警，許多人習慣開著除濕機就出門，以為水箱滿了會自動停機很安全，但真相是除濕機自燃「跟水箱有沒有滿，完全沒有關係」，若疏於清潔濾網，機器恐在正常運作中、毫無預警地自燃起火。

消防員專業分析，除濕機運轉時壓縮機和馬達會持續產生熱能，必須靠進出風口散熱，維持正常溫度。但台灣空氣濕度高且夾雜灰塵、毛髮，「如果長期不清洗濾網，積到一定程度，那層灰塵就像一塊布一樣擋住了進風口」。當空氣量大幅下降，熱能只能在機器內蓄積，導致電路老化、絕緣皮龜裂，最終引發絕緣失效、電弧產生，機器就燒起來了。

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最恐怖的是，自燃過程「看不到任何預警」。消防員直言，整個蓄熱過程非常緩慢，可能是幾個小時或幾天，機器看起來還在正常運作，風還在吹、水還在滴，沒有異音也沒有異味，「直到它燒起來的那一刻，你才知道出了問題」，而那一刻，你可能不在家，或是正在睡覺。

除了濾網，機齡也是關鍵。消防員提醒，除濕機用了7、8年甚至十幾年，內部的電容、電路板及絕緣材料全部都在老化，每一次開機都是在賭它今天能不能撐過去。尤其除濕機常放在臥室、衣物間或儲藏室，周圍塞滿衣服、棉被等可燃物，一旦火勢發生，擴大速度將會非常快。

為了守護家門安全，消防員強烈建議民眾落實「保命3步驟」：

步驟1：出門、睡前必拔插頭

水箱滿了自動停機，不代表電路完全斷電。真正的安全是「拔掉插頭」，讓整台機器完全斷電。連續外出超過幾小時，除濕機一定要關閉。

步驟2：每2週清洗濾網

現在就去把濾網抽出來，用清水沖洗積存的灰塵毛髮，晾乾裝回。這動作只需5分鐘，卻能決定機器熱能能否順利排出。同時確認機器周圍保持50公分以上空間，不要在上面晾衣服。

步驟3：機齡逾8年考慮換新

確認自家除濕機機齡，若超過8年且運轉出現異味、異音或外殼偏高溫，都是內部零件老化即將失效的訊號，不要等到燒起來才後悔。同時上網查詢官方是否有瑕疵召回通知，確認自家型號不在召回名單內。