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越南通過總書記兼國家主席　「四架馬車」權力集中如中國

中央社

越南新任國會今天投票，以495比0，全數通過越共總書記蘇林兼任國家主席，為史無前例權力整合，打破四架馬車的集體領導傳統，有如中國模式。學者表示，有威權主義風險，但也能使政策制定與執行更有效率。

越南第16屆國會第一次會議今天上午以495比0全數贊成，通過選舉越共總書記蘇林（Tô Lâm）為2026年至2031年國家主席的決議，將在未來5年擁有執掌國家的雙重授權。

這使他成為越南幾十年來最有權勢的領導人，也打破了一黨制越南長久以來「四架馬車」的傳統，即越共總書記、國家主席、總理、國會主席的分權共治的傳統。

國會今天首先提出越南共產黨總書記蘇林，同時作為越南國家主席的決議案。隨後，出席的495名國會代表一致投下贊成票，正式通過議案。

分析師認為，這項深具意義的舉動將改變越南集體領導制，讓權力集中在一人手中。雖然能加快決策速度，但也可能使國家走向權力更集中的局面，類似中國。

蘇林曾在2024年於時任總書記阮富仲過世後短暫兼任這兩項職務2個月，但從任期開始就同時擔任黨領導人和國家元首，這是越南政治史上首次。

蘇林1957年7月10日出生於興安省，背景為法學博士與教授，也曾執掌公安部。預計在他的領導下，公安部的角色未來將越加重要。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南項目高級研究員黎鴻協（Le Hong Hiep）向路透社指出，「將更多權力集中在蘇林手中可能會為越南的政治體制帶來風險，例如威權主義抬頭」。

但他也表示，整合兩權，「可能使越南更快、更有效地制定和實施政策」，以達成越南政府野心勃勃年均GDP成長率10%或以上的目標。

美國夏威夷亞太安全研究中心教授伏溫（Alexander Vuving）則表示，兩角色結合「將使越南國內政治進入一種新的常態，其中大多數關於越南政治的舊假設，包括集體領導的假設，將不再有效」。

過去一年，即使由軍方人選梁強（Lương Cường）出任負責象徵國家參與儀典、外交會面的國家主席，蘇林卻仍經常親自出馬、四處旅行，代表國家會晤外國領導人。

選舉結束後，蘇林總書記兼國家主席立刻在大會上宣誓就職。他表示，能同時擔任這兩個職務是他的榮幸，承諾將以「科學、技術、創新和數位轉型」為驅力，「建構新的成長模式」，並將優先發展國防自主。

蘇林2025年初推出一系列被媒體稱為「精簡革命」的劇烈改革，大規模省市合併、裁撤公務員，為了要提升越南競爭力、提升治理效率，獲得讚譽也招致批評。

蘇林親商，支持私人企業，也強調國營企業的主導作用，同時以實際措施歡迎外資，並積極主導越南產業轉型。

在外交政策方面，蘇林務實、靈活，堅持越南的「竹子外交」，力求在拓展國際夥伴關係的同時，平衡與各大國的關係。

波士頓學院政治系訪問學者武春康（Khang Vu）告訴路透社，「即便有人擔心越南的權力正日益集中於一人之手，蘇林的身兼兩職也不意味著越南外交政策會有任何改變」。

越共第14次全國代表大會後，越南權力架構從四柱擴展為五柱，加入原為幕僚位置的常務書記處書記。如今總書記與國家主席職位合併，儘管使得五柱成為過去的四柱常態，但權力平衡恐已不如以往。

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