川普11個月大萌孫罕見亮相！　QQ頭穿名牌被誇像阿公

▲蒂芬妮川普（右）和丈夫麥可布魯斯（左），帶著11個月大的兒子亞歷山大，出席白宮復活節活動。（圖／翻攝tiffanytrump IG）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）6日出席一年一度的白宮復活節活動，家族成員也到場同樂，其中，次女蒂芬妮（Tiffany Trump）罕見帶著11個月大的兒子亞歷山大（Alexander）公開亮相，瞬間成為最萌焦點。

11個月大就穿Ralph Lauren？ 紅棕QQ頭＋大眼萌翻全場？

綜合《每日郵報》《Page Six》報導，32歲的蒂芬妮與黎巴嫩富商丈夫麥可布魯斯（Michael Boulos）帶著兒子，到白宮南草坪參加復活節活動。只見小亞歷山大穿著Ralph Lauren淡藍色毛衣，他擁有一雙大眼睛，紅棕色QQ頭被弄成側分，模樣可愛。不少網友指他長得像爸爸，但頭髮完全像阿公，「川普家族的基因非常強大」。

▲蒂芬妮和丈夫帶著兒子亞歷山大，出席白宮復活節活動。（圖／翻攝tiffanytrump IG）

蒂芬妮的穿搭同樣有看頭，她穿Alessandra Rich黑白花卉長洋裝，搭配銀色墨鏡。該洋裝定價2,150美元（約新台幣6.87萬元），但目前在多家門市的售價860美元（約新台幣2.74萬元）。

▲蒂芬妮一家三口，跟同父異母的哥哥艾瑞克一家，出席白宮復活節活動。（圖／翻攝tiffanytrump IG）

網狂喊「像阿公」基因太強？ 川普家族同框畫面曝光？

當天蒂芬妮一家三口當天也和其他川普家族成員一起同樂，包括川普次子艾瑞克（Eric Trump）、媳婦拉拉（Lara Trump），以及他們的一雙兒女。川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）與民眾互動，與孩童畫畫、近距離觀看彩蛋活動，氣氛熱絡。

▲小亞歷山大（右）跟表哥表姊一起玩。（圖／翻攝tiffanytrump IG）

此外，蒂芬妮也在IG分享「寶寶的第一個復活節」，曝光一家人在佛州海湖莊園度假的畫面，包括泳池戲水、找彩蛋等，還有她帶著兒子搭乘父親私人飛機的照片，流露滿滿母愛。

▲蒂芬妮帶著兒子搭私人飛機。（圖／翻攝tiffanytrump IG）

蒂芬妮與麥可2022年結婚，2024年10月，川普親自公開女兒懷孕喜訊。亞歷山大於2025年5月出生，是兩人的第一個孩子，也是川普的第11個孫輩。



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