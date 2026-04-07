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兒童節歡樂不打烊　車城鄉保力村親子同樂嗨翻一整天

▲車城鄉保力村攜手恆春基督教醫院舉辦保力兒童婦女暨親子同樂公益活動。（圖／恆基提供）

▲車城鄉保力村攜手恆春基督教醫院舉辦保力兒童婦女暨親子同樂公益活動。（圖／恆基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣車城鄉保力村攜手恆春基督教醫院（恆基）4月5日，在社區活動中心前舉辦「115年保力兒童婦幼 親子同樂公益活動暨節能減碳宣導」，吸引近400人次參與，從上午10時至晚間18時全日陪伴，打造偏鄉少見的大型世代共融嘉年華，現場溫馨熱烈，成為在地矚目的年度盛事。

▲車城鄉保力村攜手恆春基督教醫院舉辦保力兒童婦女暨親子同樂公益活動。（圖／恆基提供）

這次活動結合醫療衛教、文化藝術與親子互動，上午以長輩「那卡西」歡唱揭開序幕，邀請唱片公司專業樂手現場伴奏，並由《臺26線－瑯嶠雲煙》作者念吉成老師化身「說故事爺爺」，帶領孩子走入海洋文化世界，呼應國立海洋生物博物館教育推廣，讓知識自然融入生活。

下午則由兒童國標常勝軍「恆春玄舞門拉丁舞團」熱力開場、豆子劇團和街頭藝人-小螺絲接力演出，搭配闖關遊戲、市集與多元體驗攤位，讓孩子在玩樂中學習節能減碳及科學知識。

現場政、產、學界齊力支持，包括屏東縣潘芳泉議員、張榮志議員、車城鄉陳政雄鄉長、保力村張明文村長、福安村王俊貿村長；以及屏東縣周春米縣長派秘書代表、徐富癸立法委員服務處張美惠助理、縣議員參選人李建華參選人等多位地方代表到場參與，國立海洋生物博物館溫志宏館長、宋秉鈞副館長也親自出席。

張明文村長指出，活動四年來最顯著的改變，是社區從觀望轉為主動參與，文化氛圍及凝聚力大幅提升，從一開始家長帶孩子來，到現在孩子主動要求參加，代表活動已成為社區共同期待。他也坦言，偏鄉在醫療與教育資源仍有落差，需持續透過外部資源挹注，縮短城鄉差距。

恆基黃健榮院長表示，醫院不僅提供醫療服務，更致力成為社區的同行者和支持者。「從兒童到長者，我們希望建立一個全齡照顧的支持網絡。」他也透露，車城住宿式長照機構預計於2027年啟用，未來將與在地社區持續深化合作，完善照護體系。

活動最後，每位孩童皆帶回精心準備的紀念玩具，孩子們紛紛開心地說：「明年還要再來！」，為兒童節留下難忘回憶，也象徵鄉鎮長官與醫療攜手，逐步翻轉偏遠地區的未來。

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