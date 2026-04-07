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川普放話轟光電廠　能源專家：打不垮伊朗軍隊　只是讓平民受苦

▲▼2026年3月10日，美伊衝突/美伊戰爭期間，美國空軍B-1轟炸機從英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）起飛。（圖／路透）

▲美國空軍B-1轟炸機從英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）起飛。（圖／路透）

中央社

美國總統川普要伊朗在7日晚間重開荷莫茲海峽，否則將轟光伊朗的電廠等基礎設施。但專家表示伊朗電網相對分散，要完全切斷伊軍供電很難，倒楣的仍是平民。

川普今天重申他的最後通牒，要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台北時間8日上午8時）前重開荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗基礎設施，「整個國家會在一個晚上被摧毀，而那晚可能就是明晚」。 他說：「憑藉我軍實力，我們可在明晚12時前摧毀伊朗每座橋梁、讓所有發電廠停擺、燃燒、爆炸，永無法再用。我的意思是若我們想的話，到明晚12時會是徹底毀滅，這一切都可在4小時內完成。」

▲▼川普深夜PO火海片！　伊朗彈藥庫淪火球。（圖／川普真實社交）

▲川普日前PO出火海片，伊朗彈藥庫淪火球。（圖／川普真實社交）

華爾街日報引述喬治梅森大學（George Mason University）能源策略師暨高級客座研究員肖克里（Umud Shokri）表示，伊朗電力系統的地理分布廣、發電來源多元及相互連接的設計，使他們相當程度能耐受局部性中斷。 伊朗電網幾乎完全依賴化石燃料，約由150座發電廠構成，這些電廠多數以天然氣發電。但伊朗最大的15至20座電廠，發電量加起來不超過全國總發電量的15%。

肖克里表示若這些電廠遭到攻擊，幾可確定會在全國引發輪流停電，大型城市的用電需求將被優先保障，醫院與供水系統等關鍵服務可依靠備用的柴油發電機運作，但無法長期維繫。 可能成為打擊目標者包括：德黑蘭的Damavand與Rudeshur電廠、裏海沿岸城市內卡（Neka）的Shahid Salimi電廠、伊斯法罕（Isfahan）的Shahid Montazeri電廠，以及荷莫茲海峽戰略港市阿巴斯（Bandar Abbas）與波斯灣沿岸的電廠。

肖克里指出，摧毀大型電廠需龐大轟炸行動，伊朗的電網仍能透過重新分配電力來減輕損失，許多軍事設施也擁有備用發電機或替代供電系統。 他說：「理論上是可以鎖定為軍事設施供電的特定變電所或輸電線路，但實務上要在不影響民用能源供應情況下單獨打擊軍事目標卻非常困難，原因在於這套系統通常是軍民共用同一基礎設施。」 歐盟高層警告，若川普因伊朗未重開荷莫茲海峽而轟炸發電廠與橋梁，會構成戰爭罪。

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