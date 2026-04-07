川普最後通牒倒數！　伊朗號召青年組「人肉盾牌」護全國電廠

▲ 伊朗官員號召青年牽起人鏈守護電廠。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普揚言若德黑蘭不重新開放荷莫茲海峽，將轟炸伊朗公共基礎設施。伊朗青少年最高委員會秘書拉希米（Alireza Rahimi）對此於當地7日向全國青年、運動員、藝術家及各大學學生與教授喊話，呼籲在下午2時聚集至全國各地發電廠周圍，手牽手形成「人鏈」，藉此傳遞「攻擊公共基礎設施即戰爭罪行」的訊息。

伊朗青年「人鏈」護電廠

綜合《美聯社》等外媒，拉希米接受電視台連線訪問時表示，這場名為「守護光明明天的伊朗青年人鏈」的全國活動，歡迎不同政治立場與信仰的民眾共同參與，並強調發電廠等基礎設施「是伊朗的未來，屬於伊朗的年輕人」。伊朗此前曾在與西方國家關係緊張時，於核設施周圍發起類似的人鏈示威。

以軍波斯語警告 晚間9時前遠離鐵路

與此同時，以色列國防軍以波斯語在X平台發出警告，要求伊朗境內民眾在當地時間晚間9時（台灣8日凌晨1時30分）前，基於「安全考量」暫停搭乘火車或前往鐵路沿線區域，「身處火車或鐵路附近將危及性命」，外界研判以色列可能正計劃針對伊朗鐵路網路發動打擊。

聯合國警告：攻擊平民設施違反國際法

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）發言人迪亞里克則（Stéphane Dujarric）警告，根據國際法，攻擊平民基礎設施屬明確禁止行為，即便相關設施被認定具有軍事目標性質，若行動可能造成過多平民傷亡，同樣受到禁止，若川普付諸行動打擊伊朗發電廠與橋梁，是否構成戰爭罪將由法院裁定。