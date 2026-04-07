特警闖關嗨翻潮州！警友頒獎學金、企業加碼　23學子歡樂領獎

▲潮州警分局舉辦員警子女獎學金頒獎活動，結合「特警闖關」趣味體驗。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局於兒童節連假尾聲舉辦員警子女獎學金頒獎活動，結合「特警闖關」趣味體驗，讓學子在歡樂中領獎、在遊戲中學習。現場除表揚23位優秀學生外，企業也暖心加碼支持，氣氛溫馨熱絡，不僅肯定警察辛勞，更為孩子們注入持續向學的動力。

屏東縣警察之友會潮州辦事處於兒童節連續假期最後一天，在潮州分局禮堂舉辦「114年度第1學期員警子女獎學金頒獎活動」，共計23位優秀學子獲獎，包括國小組18名、國中組3名，以及高中與大學組各1名，場面溫馨熱鬧。

本次活動特別設計「100秒特警任務」闖關遊戲，讓現場氣氛嗨到最高點。學子與家長攜手挑戰「情報解碼戰」、「鐵證護送任務」及「神準小警探」三大關卡，在歡笑與加油聲中完成任務，不僅促進親子互動，也讓孩子們從中體驗警察工作的專業與辛勞。

頒獎典禮由主任李慧華、副主任翁敏傑、團長黃加雄、副團長陳俊豪及多位顧問親自頒獎，並勉勵學子持續努力、勇敢追夢。現場亦貼心準備漢堡餐點，增添活動溫馨氛圍。

這次活動獲得多家企業熱心支持，包括億鴻環保實業有限公司董事長賴昱豪、成聚建設股份有限公司董事長黃承睿及星凱集團股份有限公司董事長翁敏傑等人加碼贊助，以實際行動鼓勵學子向上，展現企業回饋社會的正向力量。

潮州分局長黃世德表示，感謝警友辦事處及企業長期支持，不僅肯定警察同仁辛勞，也鼓勵員警子女持續精進；透過寓教於樂的活動，讓學子在歡樂中學習，勇敢追求未來目標。