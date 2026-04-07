嘉義布袋國小125週年校慶　警方推反詐騙與交通宣導

▲布袋國小125週年校慶路跑，警方全方位守護交通與反詐宣導 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮布袋國小於本（4）月3日盛大舉辦「創校125週年校慶園遊會暨健康路跑嘉年華」，現場湧入大量師生、校友及家長共襄盛舉。嘉義縣警察局布袋分局為確保活動圓滿，特別規劃警力於台17線及路跑沿線重要路口執行交通疏導，讓學童能在安全環境下揮灑汗水。

除了場外的交通維護，布袋分局更深入園遊會現場設置宣導攤位，透過趣味互動將防詐騙、交通安全及婦幼安全等觀念深植人心：

反詐知能： 員警針對近期高發的「假投資」、「假網購」及「冒充公務機關」等詐騙手法，以平易近人的案例提醒民眾落實「1聽2掛3查證」。

交通安全： 強化宣導「行人路權」與「車輛禮讓行人」觀念，呼籲駕駛人尊重行人安全。

婦幼保護： 推廣自我保護意識與尋求協助的管道，建構完善的社會安全網。

布袋分局長林明韋表示，布袋國小見證了在地超過一世紀的歷史與學子成長，警察工作不僅是維護法治，更是社區生活的重要一環。「我們不只要確保活動當天的路段『交通順暢、人車安全』，更希望藉由與鄉親的面對面交流，讓安全意識在校園與社區中生根。」

林明韋強調，透過警民合作，將共同打造一個讓家長放心、孩子開心的幸福家園。