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嘉義獨居翁深夜跌倒爬不起來　警消緊急救援送醫

▲▼ 獨居老翁深夜跌坐家中不起 太保警獲報急救援送醫 。（圖／水上分局提供）

▲獨居老翁深夜跌坐家中不起，太保警獲報急救援送醫 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局水上分局太保聯合所員警日前於深夜執行勤務時，接獲民眾通報有獨居長者在住家跌倒受困，警方迅速趕往現場並聯繫救護車送醫，成功化解一場虛驚。

太保聯合所副所長蔡育昌、警員陳樺日前於晚間20時至22時執行巡邏勤務時，接獲民眾急報，稱有一名行動不便的獨居長者在宅中跌倒不起。警方抵達現場後發現，年約73歲的吳姓老翁跌坐在客廳地上，面露痛苦神情。陳員見狀立即上前將老翁扶至沙發休息。

▲▼ 獨居老翁深夜跌坐家中不起 太保警獲報急救援送醫 。（圖／水上分局提供）

經了解，吳姓老翁患有糖尿病及高血壓病史，當晚用餐時突然感到下肢無力，隨即跌坐地面。因體力不支，老翁受困多時無法自行爬起，且當時無法撥通女兒電話，在孤立無援的情況下，才報警請求協助。

警方到場後，為確保老翁生命安全，隨即聯繫消防局救護單位及家屬到場。醫護人員先行進行初步檢查後，由家屬陪同老翁送往嘉義長庚醫院就醫。家屬對於警方能在第一時間趕抵現場並妥善照顧，表達深深的感激。

水上分局呼籲，隨著高齡化社會來臨，民眾若有獨居長者鄰居，建議平日能互相關心、發揮遠親不如近鄰的精神。警方同時建議，家屬可考慮在獨居長輩家中安裝監控攝像設備，以便透過手機隨時掌握狀況，或是安排看護人員陪同，避免意外發生時求援不及，確保長者居家安全。

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