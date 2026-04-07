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川普幫小孩簽名喊「可賣80萬」！酸拜登不會自己簽

川普給小朋友簽名，還酸拜登用自動簽名機。（翻攝X@WhiteHouse）

▲川普給小朋友簽名，還酸拜登用自動簽名機。（圖／翻攝X@WhiteHouse）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）6日出席一年一度的白宮復活節活動。他與孩童們互動，表示自己的簽名可以賣錢。話鋒一轉卻痛批前總統拜登（Joe Biden）用「自動簽名機」，諷刺對方不會自己簽名。

川普簽名變「搶手貨」？　當場喊價80萬小孩怎麼看？

79歲的川普在復活節當天，在白宮草坪的桌子上跟孩童們聊天、畫畫。他拿起圖畫紙說：「我可以幫你們簽名，然後今天晚上你們就可以拿到eBay上賣2萬5,000美元（約新台幣80萬元）。」話一說完，現場孩子們很興奮，紛紛舉手說：「可以幫我簽嗎？」川普說：「我會簽，我會簽。」氣氛熱絡。

隨後川普看了看孩子們的畫作，挑出一張自己喜歡的，就說：「我要在這張上面簽名！這樣我就可以說是我畫的！」不過，之後在簽名時，他將砲火轉向拜登。

川普指著梅蘭妮亞，跟孩子們說：「她是電影明星。」（翻攝X@MargoMartin47）

▲川普指著梅蘭妮亞，跟孩子們說：「她是電影明星。」（圖／翻攝X@MargoMartin47）

痛酸拜登「不會簽名」？　梅蘭妮亞穿搭有何意義？

川普對孩子們說：「拜登會把文件拿來，交給他的人，然後用一台機器簽名，再拿回來。這樣不太好，對吧？」接著又說：「那叫什麼啊？你們知道嗎？叫自動簽名機，他讓機器幫他簽名欸！」他進一步大酸：「拜登根本沒在簽名，他沒有能力簽名，所以他們帶著一台大機器到處跟著他。」

梅蘭妮亞穿Ralph Lauren海軍藍外套，搭配白色上衣、寬褲，跟復活兔拍照。（翻攝X@FirstLadyOffice）

▲梅蘭妮亞穿Ralph Lauren海軍藍外套，搭配白色上衣、寬褲，跟復活兔拍照。（圖／翻攝X@FirstLadyOffice）

過程中，他也向孩子們介紹妻子梅蘭妮亞，驕傲說：「你知道她是誰嗎？她是一個電影明星，特地從好萊塢來到這裡，和這些主要是養雞的農民一起參加活動。」暗示梅蘭妮亞之前拍過紀錄片。

此外，梅蘭妮亞當天的穿搭同樣具有話題，她穿Ralph Lauren海軍藍獵裝外套，內搭白色上衣、白色寬褲亮相。《紐約時報》分析，這身穿搭兼具時尚和政治意義，復活節為美國建國250週年系列活動打頭陣，梅蘭妮亞一改過往偏好歐洲精品，選穿美國品牌，整體造型雖沒完全呼應美國國旗的紅白藍色，但帶有東岸上流社會和遊艇俱樂部的氛圍，也呼應活動所強調的「愛國精神」。


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