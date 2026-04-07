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伊朗戰火推高油價　IMF總裁：就算迅速結束也將上調通膨預測

▲▼卡達能源公司的液化天然氣生產設施遭到伊朗飛彈攻擊。（圖／路透）

▲卡達能源公司的液化天然氣生產設施遭到伊朗飛彈攻擊。（圖／路透）

中央社

國際貨幣基金（IMF）預計下週發布全球經濟展望預測；總裁喬治艾娃今天接受路透社專訪時表示，中東的戰爭將推升通膨，並減緩全球經濟成長。 這場戰爭已造成全球能源供應史上最嚴重的中斷，數百萬桶石油產能都因伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）而停擺。全球1/5的石油與天然氣運輸都經過荷莫茲海峽。

喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，即便衝突迅速結束，IMF仍將下修世界經濟成長預測，並且上調通膨預測。 國際貨幣基金和世界銀行(WB)2026年春季會議預定本月13日至18日在華府舉行，預料全球財經官員將聚焦討論戰爭議題。

IMF最新的「世界經濟展望」（World Economic Outlook）也預定4月14日發表，屆時將會公布一系列情境預測。 IMF在上月30日於部落格中曾示警，可能下修經濟預測，因為戰爭帶來衝擊及金融情勢緊縮。

喬治艾娃指出，若非戰爭，IMF原本預期2026年全球經濟成長可望微幅上修至3.3%，2027年為3.2%，因為各國經濟正持續從疫情中復甦。」 「如今，所有情況都指向物價會上漲、經濟成長會減緩。」 喬治艾娃預定9日發表春季會議的前夕演說。她說，地緣政治緊張局勢、技術進步、氣候衝擊和人口結構變化等因素都帶來了高度不確定性。

她表示，所有這一切都意味著，在我們從這場衝擊中恢復過來之後，我們需要密切關注下一次衝擊。 喬治艾娃表示，戰爭導致全球石油供應減少13%，其影響從石油和天然氣運輸業，到氦氣和化肥等相關供應鏈。

她指出，即使戰事迅速結束，並且復甦狀況良好，IMF仍會對全球經濟成長預測「適度小幅」下修；對通膨的預測也會上修。若戰爭延長，對通膨和經濟成長的衝擊將更嚴重。

喬治艾娃又說，缺乏能源儲備的貧弱國家將受到最大衝擊。許多國家幾乎沒有財政空間來協助民眾，應對戰爭所帶來的物價飆漲。 她表示，部分國家已向IMF尋求資金協助，但她未具體說明。 路透社報導，IMF可能會對部分現有貸款計畫做加碼動作，以滿足各國的需求。IMF會員國中，有85%都是能源進口國。

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