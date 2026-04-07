繼位1個月爆仍昏迷！伊朗最高領袖藏身處曝光　傳與哈米尼合葬





▲ 穆吉塔巴至今從未現身。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）自繼任以來從未公開露面，生死疑雲持續籠罩。一份根據美以情報彙整的外交備忘錄如今揭露，穆吉塔巴目前正在伊朗聖城庫姆（Qom）接受重症治療，處於無意識狀態，完全無法參與政權決策。

《泰晤士報》取得這份已與波斯灣盟國共享的備忘錄，內容明確指出，「穆吉塔巴正在庫姆接受治療，病情嚴重，無法介入任何政權決策」，這是他的藏身處首度被公開。庫姆位於德黑蘭以南約140公里，為什葉派伊斯蘭的精神重鎮與宗教之都。

空襲重創家門 父母妻兒皆罹難

穆吉塔巴在其父、前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遭美以空襲身亡的同一起攻擊中受傷，父親、母親、妻子哈達德-阿德爾（Zahra Haddad-Adel）及一個兒子都在這起空襲中罹難。

自3月初獲選接任最高領袖以來，穆吉塔巴不曾公開現身，僅有官媒播出的2份聲明及6日一段疑似AI生成他走入戰情室的影片流出，始終不見本人身影。

哈米尼遺體改葬庫姆 陵墓暗藏玄機

備忘錄還揭露，哈米尼的遺體也正準備送往庫姆下葬，且當局已著手規劃興建「可容納多座墓穴」的大型陵墓，暗示其他家屬可能一同下葬，甚至可能包括穆吉塔巴本人。

伊朗官方原稱哈米尼將葬於東北部家鄉馬什哈德（Mashhad），但國葬至今仍未舉行，官方以「預期將有空前人潮」為由解釋延遲，但此說法與什葉派傳統上盡速安葬的習俗相悖，引發外界質疑。8日正好是哈米尼2月28日逝世後的第40天，按什葉派習俗代表哀悼期結束。

川普稱非與領袖談判 疑革命衛隊攬權

面對外界質疑，伊朗官員堅稱穆吉塔巴仍「掌管國政」，但反對派人士聲稱他仍在昏迷，甚至傳出骨折或毀容等消息。美國總統川普也稱正與伊朗其他官員談判，明確指出並非與最高領袖交涉，引發各方關注伊斯蘭革命衛隊（IRGC）是否正暗中掌控國家大局。