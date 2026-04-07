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高雄毒春捲狂飆157人！議員轟食安抽查六都最低：整天辦活動第一

▲▼高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府出手重罰144萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌，市府出手重罰144萬。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

高雄苓雅區正義市場爆出春捲攤疑似食品中毒案件，截至7日11時止，高雄市衛生局統計因症就醫人數已達157人，患者則檢出沙門氏桿菌。高雄市議員許采蓁質疑，節前六都清明食安抽查，高雄僅抽查41件為六都最低，甚至只有桃園的1/6，痛批「食安抽查都不確實，怎麼保障市民？」

高雄市議員許采蓁批評，清明連假高雄爆出春捲中毒案，食物中毒人數多達157人，更驚動雄檢追究業者刑責，高雄食安常出問題，看市府動作就知道。

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▲▼高雄市議員許采蓁 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲許采蓁痛批市府食安抽查不確實，整天把辦活動掛第一。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據六都清明食安抽檢專案紀錄數據顯示，台北抽查51件、新北90件、桃園255件、台中87件、台南79件、高雄41件。許采蓁痛批，高雄只抽查41件，是六都最低，甚至只有桃園的1/6，食安抽檢都不確實，怎麼保障市民？

許采蓁直言，衛生局還在連假前發新聞稿稱食品合格率97%，結果連假多達140人中毒。高雄整天把辦活動掛第一，最基本的食安跟其他市政工作完全不用心，有空宣傳活動，不如好好落實食安！

衛生局對此指出，沙門氏菌的潛伏期通常為6至72小時，在業者停業48小時後，截至4月7日11時止，統計因症就醫人數新增17人（共計157人），監控各醫療院所收治患者病況穩定、經治療後恢復中。高雄長庚醫院針對檢出沙門氏桿菌進一步分析血清型，確認致病菌為salmonella group D.

為防止危害擴大，衛生局已於4月5日依法命業者停業7日，待複查合格後始得營業。並持續追查食材來源、製程及供應鏈，以釐清污染來源及責任歸屬。

▲▼高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府出手重罰144萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

另查，業者於第一時間未完整說明春捲實際食材內容，原僅提供豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔、香腸、豆干、糖粉及花生粉，後經調查確認尚包含蛋品及肉絲，涉有刻意隱匿、規避妨礙調查情形，已影響疫調判斷完整性。

衛生局已依《食品安全衛生管理法》第41條及第47條規定，加重裁罰新臺幣36萬元；衛生局針對本案目前累計共裁罰新台幣144萬元，並移送高雄地方檢察署，6日下午由雄檢檢察官啟動指揮偵辦。

▲▼高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府出手重罰144萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局呼籲，選購潤餅、春捲等即食食品時，應注意業者作業環境衛生、食材保存及製作過程是否妥適，避免食用來源不明、久置常溫或未妥善保存之食品；如食用後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐或發燒等疑似食品中毒症狀，應儘速就醫，並保留就醫單據及剩餘食品，以利後續疫調與求償。

若消費爭議無法協調處理，可向市府消費者服務中心撥打1950專線申訴尋求協助。

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