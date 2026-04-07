中共欲在台北建「統一紀念碑」　綠委問國民黨：敢對侵門踏戶抗議嗎

▲中國解放軍東部戰區發布海報，內容是要在台北馬場町公園建「祖國統一紀念碑」。（圖／翻攝微博）

記者詹詠淇／台北報導

今天適逢4月7日言論自由日，國民黨主席鄭麗文上午率團赴中國訪問，預計本周與中共中央總書記習近平展開「鄭習會」。民進黨立委吳沛憶痛批，中共發布海報，內容竟是要在台北馬場町公園建「祖國統一紀念碑」，這種侵門踏戶的統戰，國民黨敢抗議嗎？民進黨立委也直呼，鄭麗文選在今日赴中「朝貢」威權侵略者，甚至拋出「和平才能躺平」非常諷刺，不僅對國際現實無知，更對中共抱持天真幻想。

民進黨團副書記長、立委吳沛憶表示，鄭麗文訪中前夕，中國解放軍東部戰區發布海報，內容竟然是要在台北馬場町公園建「祖國統一紀念碑」，而馬場町正是鄭麗文去年12月公開弔念共諜吳石的地點，果真有默契。馬場町公園就在她的選區，這是在地人散步、運動休閒的重要場所。她對中共妄想要在這裡設統一紀念碑表達強烈抗議。

吳沛憶指出，「大家可以去問問國民黨在台北的立委們，我相信他們也不敢同意中國解放軍來台北建『統一紀念碑』」，因為台北市民不可能會認同。問題是，中國在鄭麗文訪中前夕發布武統文宣，這種侵門踏戶的統戰，國民黨敢抗議嗎？你們還躺平嗎？

▲民進黨立委吳沛憶。（資料照／記者湯興漢攝）

民進黨團副書記長、立委黃捷則表示，今天是言論自由日，37年前的今天，鄭南榕用生命捍衛言論自由。非常諷刺的是，國民黨主席鄭麗文，竟然選擇在今天赴中「朝貢」威權侵略者，國民黨甚至還發布了一支AI影片，向台灣人宣稱「和平才能躺平」。

「我們都知道，面對惡霸鄰居，退讓無法換來和平，和平靠的是實力」，黃捷強調，有足夠的自我防衛決心，才能讓敵人不敢越雷池一步。更可笑的是，中共早在去年就禁止年輕人「躺平擺爛」，國民黨難道不知，中國人民連「躺平」的資格都沒有嗎？國民黨不僅對國際現實無知，更對中共抱持天真的幻想。人民要能過得自由自在，前提是我們必須是一個民主與自由的國家。

▲民進黨立委黃捷。（資料照／記者周宸亘攝）