鄭麗文赴陸！擁3000會員工商建研會理事長隨行　促兩岸＆青年交流

▲2025兩岸企業家峰會年會，雷宏毅也受邀出席，今年則以黨務顧問身份，隨行鄭麗文赴陸訪問。（資料照／記者陳冠宇攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文7日啟程赴陸，展開6天5夜的「2026和平之旅」，預計與中共中央總書記習近平會面；而黨中央公布訪團成員中，除了黨務高層與各界專家外，其中也包括一位黨務顧問雷宏毅。這位雷宏毅，是擁有多達3000位會員企業主的中華民國工商建研會的理事長，也是高盈集團總經理，他長期搭建兩岸與國際平台，帶動青年交流；去年（2025年）出席兩岸企業家峰會時，就曾主張大陸產業鏈應納入台灣供應商，幫助台企融入。

根據國民黨公布的訪問團成員名單，本次隨行包括：副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生、黨主席特別顧問李德維、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、青年事務發展委員會主委連勝武、國民黨發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜、黨務顧問雷宏毅。

其中，黨務顧問雷宏毅，是中華民國工商建設研究會（簡稱工商建研會）第19屆的理事長，他同時也是高盈集團總經理，其企業在台灣的魷魚、秋刀魚等遠洋漁業領域擁有領先地位，也在業界具備深厚的影響力。

工商建研會有多達3000多位的會員企業主，雷宏毅在2024年擔任理事長時，被認為能為工商建研會帶來新活力，率領會員企業主共同面對國際市場挑戰，特別是跟中國大陸市場的連結，是他們的重要目標。

值得注意的是，雷宏毅在2024年第十八、十九屆理事長交接典禮上，邀請政商界大咖出席，包括時任國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安，以及多位立法委員、各縣市議員等人齊聚。

回顧2025年兩岸企業家峰會年會，台灣工商建研會理事長雷宏毅也受邀參與，他當時接受媒體訪問時對外表示，他已經第12次率團到大陸參加活動，期間常常遇到台灣其他的工商團體，這顯示往來依然很頻繁。

對於台灣企業在大陸的發展，雷宏毅當時表示，過去很多台灣企業專注於「大陸製造、對外出口」，但當前大陸強調內需市場與自主產業鏈；因此，他建議，大陸內部產業鏈可以多納入台灣供應商，幫助台灣企業融入。

對於台灣的青年到大陸發展一事，雷宏毅當時也對外表示，他可以理解台灣年輕人因為教育背景，對於大陸感到陌生，甚至是疏離，不過他建議，可以帶著輕鬆的心情，從美食、觀光開始結交朋友，消除陌生感。