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男大生「最久僅撐2分鐘」就繳械　她嘆很空虛！網見生活習慣秒懂

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲男友高一就出現早洩症狀。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友透露，與男友交往一年半來，始終受到親密關係問題困擾，男友目前是大二生，高一時就開始出現疑似早洩情況，而且狀況似乎隨時間愈來愈明顯。她坦言，自己其實相當重視性生活，也因此在長期壓抑與失落下，累積不少情緒，「已經一年半沒被好好對待，我身體真的感到很空虛。」貼文掀熱議。

男友最好狀況時　僅能撐2分鐘

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女網友在Dcard發文，與男友交往約一年半，發現對方有早洩狀況，進一步詢問後才知道，男友早在高一時就已出現相關症狀。她表示，男友曾經看過中醫與西醫，但因費用偏高，沒有長期回診與持續服藥。

原PO也提到，男友平常沒有運動習慣，還有抽菸、熬夜等情況，目前狀況好時大約可以撐2分鐘，差的時候則是「才剛放進去就繳械了」，這樣的狀況持續一段時間了，也讓她在交往過程中逐漸感到無力，「我真的很在乎性這一塊」。

貼文一出，網友分享改善方法，「沒運動、熬夜又抽菸，這一定有很大的關係，早洩的三項之力湊齊」、「給男生的建議，深蹲、鍛鍊核心肌肉、凱格爾運動都很有效」、「抽菸男就一定會早洩啊」。

男性熬夜、抽菸、久坐影響性功能

書田診所泌尿科主任醫師陳鵬曾指出，男性性功能不理想，真正造成問題往往是因為「三個壞習慣」太傷，包含長期熬夜、吸菸飲酒、久坐肥胖。醫師強調，可透過運動去改善，達到增加身體吸氧量、提升代謝能力、強化末梢血管通透性效果。

在飲食方面則建議採用「地中海飲食」，陳鵬解釋，大量攝取新鮮蔬果、全穀類、堅果、豆類等植物性食物，搭配橄欖油這類富含不飽和脂肪酸的油品，減少紅肉攝取，改為多吃雞鴨鵝等家禽白肉或魚肉，不僅對身體健康有幫助，也能改善勃起功能。

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