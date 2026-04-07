台人參加婚禮「1穿搭全場唯一」丟臉丟到國外！網吵翻：太隨便

▲原PO參加泰國婚禮成全場唯一沒穿西裝的人。（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

「史上最尷尬！」一名網友透露，受邀參加泰國婚禮，一到現場才發現自己竟是全場唯一沒穿西裝的人，由於現場有權貴與演員現身，讓他瞬間尷尬到想原地消失。貼文曝光後，不少人直言台灣人參加婚禮太常穿得過於休閒，放到國外其實很失禮；但也有人幫緩頰，認為在台灣若穿得太正式，反而容易顯得太突兀。

一名網友在Threads分享超糗經歷，形容這根本是「史上最尷尬」的一次出席場合。他透露，自己受邀參加泰國婚禮，不料一到現場，才驚覺氣氛完全不同，所有人都穿著筆挺西裝，整體場面隆重又正式，反觀自己成了唯一沒穿西裝的人，突兀到不行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更讓原PO崩潰的是，當天婚禮來賓來頭都不小，不只權貴人士到場，甚至還有演員現身，讓他壓力直接拉滿。他苦笑說，自己活到這麼大，這次大概是人生最大的文化衝擊，原本以為只是出席婚禮，結果卻像誤闖另一個世界，整個人尷尬到只想原地消失，也忍不住自嘲「有如裸奔在路上的惡夢實現」。

網吵翻：台灣人婚禮隨便穿的陋習該改了！



底下網友熱議，「台灣人參加婚禮習慣隨便穿的陋習，真的該改一改」、「上次在泰國參加婚宴就發現了！是台灣的親友、還是泰國的親友，看服裝就知道」、「每參加一場婚禮，我都是買一件洋裝的！現在的人確實隨便穿穿」、「台灣的婚禮，跟全世界是相反的，在台灣參加婚禮，男生要是穿西裝，大概是全場唯一一個穿西裝的賓客」、「我在日本長大、美國念書，我發現好像只有台灣人會穿休閒衣服，像是破洞的牛仔褲去參加婚禮，這在國外是非常失禮的行為」。

怕搶新人風頭？網緩頰：在台灣穿西裝會被酸



不過也有網友幫忙緩頰，「只能說是台灣文化了，在台灣穿得太正式可能還會被誤會是接待還是伴郎，又或者有人會酸言酸語」、「在台灣打扮還會被嘴」、「台灣這點很怪，我全套西裝去參加朋友婚禮（大飯店等級）整個太隆重」、「在台灣有一次穿全套西裝參加同學婚禮，到了現場發現我比較像小丑，其他人都休閒風」。