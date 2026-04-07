什麼都沒看到也不行！網撩少女求「開鏡頭」　男大生和解換緩刑

▲網友男大生求拍不雅照，遭少女拒絕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名男大生，在網路上認識一名少女，竟企圖引誘對方自行拍攝不雅照，並傳送「想愛愛」、「開鏡頭想看」等等露骨訊息遭拒，對方家長得知後氣炸報警。男大生事後坦承很後悔，雙方達成和解，法院仍依《兒童及少年性剝削防制條例》判處1年徒刑、緩刑3年，同時禁止他再接觸或騷擾該名少女。

判決書指出，該名男大生去年透過交友軟體認識了一名少女，明知對方還是未成年，連續傳送「要不要愛愛」、「開鏡頭」、「想看」等等訊息，引誘少女照著他的話做。不過，少女警覺性很高，當場拒絕了這些要求，男子因此什麼都沒看到。

法官審理時認為，該名男大生的行為已經觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》第36條第5項、第2項的「引誘使少年拍攝性影像未遂罪」。雖然少女最終沒有受騙上當，但利用少女心智尚未成熟的弱點，只為了滿足私慾就引誘對方拍攝私密照，對少女的身心發展造成不良影響，這種行為非常不應該。

由於男大生在法庭上坦承所有行為，法官審酌他只是想自己觀看，與散佈或營利性質不同，男子年紀輕、一時衝動，事後非常後悔，也已經和少女及家長達成和解，並賠償完畢，希望法院能給他自新的機會。

男大生遭判處1年有期徒刑，同時宣告緩刑3年，在緩刑期間，交付保護管束絕對不能以任何方式騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或以其他方式聯絡少女，還必須接受2場法治教育，全案可上訴。

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