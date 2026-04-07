青年就業旗艦計畫　助雲嘉南千家企業解決缺工危機

▲▼ 勞動部「青艦計畫」助企業打造即戰力 雲嘉南千家企業響應 。（圖／記 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為解決產業缺工並縮短青年學用落差，勞動部積極推動**「青年就業旗艦計畫」**。該計畫採「先僱後訓」模式，鼓勵企業進用15至29歲青年，並由職場導師一對一指導。近3年雲嘉南地區已有逾1,200家企業參與，提供超過2.1萬個職缺，成效斐然。



知名工業濾芯廠商台灣恩慈公司管理部經理黃俊清指出，工業濾芯技術門檻高，人才養成不易。參與計畫3年來，公司已進用37位青年，留任率近8成。透過政府補助與完善的導師制度，不僅降低了訓練負擔，更成功為企業注入新血。

現年27歲的製程工程師沈楷鈞分享，在計畫的支持下，他從職場新鮮人快速成長為能獨立作業、甚至提出優化建議的專業人才，展現出「即戰力」的培育價值。



勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，此計畫能實質減輕企業負擔：

前3個月： 每人每月補助企業1.2萬元。

第4至6個月： 若薪資達3.4萬元以上，每月加碼補助6,000元。

補助上限： 每位青年最高補助5.4萬元，單一企業每年最高可獲180萬元。



目前已有亞洲航空、生達化學、南都汽車等知名企業加入。為協助更多業者了解內容，雲嘉南分署將於4月16日下午1時30分在嘉義中油訓練所舉辦說明會。

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