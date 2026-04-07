一個月回家一次的工作.....東引官兵勤務節奏特殊依然堅守北疆

軍聞社／記者邱奕菖東引報導

「一個月回家一次的工作，你願意做嗎？」相較臺灣本島部隊，外離島官兵的勤務與休假模式有著極大差異，尤其在「東引島」上服役，必須在島上執勤一個月以上，與下一梯收假官兵交接後，才能回臺灣本島施休約7到14天不等的返臺假，這樣特殊的工作模式，是每位東引地區指揮部官兵的「日常」。

東引島上的官兵長年堅守崗位、肩負國之北疆防務重任。東引地區指揮部機步連副連長黃中尉表示，每逢收假時刻，基隆港總是聚集準備搭乘新臺馬輪返營的官兵，當船隻緩緩駛離港口，心境也會隨之轉換。

她回想起第一次收假時，在甲板上望著基隆港的燈火慢慢消失在視線中，眼淚也不禁潸然落下，心裡總想著下次休假又會是什麼時候。對她而言，每一次的收放假，都是生活節奏與角色定位的轉換。而假期總是過得飛快，短暫與家人團聚後，很快又要返島收假，心中難免感到不捨。

機步連朱上士則表示，儘管東引島上的生活條件相對簡樸、資源取得較為不易，交通往返也常須視天氣狀況而定，但她認為，能與同袍同甘共苦，分享工作上的喜怒哀樂，是她軍旅生涯當中最難得的經驗。在外離島服役多年的她，早已習慣當地生活節奏，在工作與休假之間的情緒轉換，也已能從容調整。發現新進官兵心緒焦慮時，她更能夠適時提供所需協助，讓他們逐步適應外離島生活，展現同袍之間的關懷情誼。