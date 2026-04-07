71歲翁導航迷路受困山區　警民9小時深夜搜救成功

▲▼ 導航誤闖山區受困 9 小時 中埔警民深夜地毯式搜救護老翁 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉山區日前發生一起驚險的迷途受困案件。一名居住於桃園市的 71 歲林姓老翁，因導航誤導導致小貨車受困偏僻山溝，所幸中埔分局大埔分駐所員警火速集結民力，歷經 9 小時搜救，於深夜成功救出飽受驚嚇的老翁。

中埔分局大埔分駐所於本（4）月 1 日下午 3 時許接獲報案，林姓民眾指稱在大埔鄉永樂村埔頂山區產業道路迷失方向，車輛陷入山溝無法動彈。警方獲報後不敢大意，立即動員員警及地方民力共 5 人組成搜救小隊入山，並透過手機座標定位與持續通話掌握受困地點。

據了解，林翁當日從桃園龜山首度駕車至大埔鄉公所送貨，返程時因不熟悉地形，聽信汽車導航指引，卻不慎駛入人跡罕至的南寮產業道路。因山路狹窄且天色昏暗，林翁心生恐慌。搜救小組經地毯式搜索，終於在翌日凌晨 0 時 52 分許尋獲林翁。經初步檢視，林翁除受驚嚇外並無外傷，警方隨後護送其至附近民宿安置，並於天亮後協助拖吊車排除受困車輛。

中埔分局提醒，山區產業道路多且地形複雜，導航系統常有失準情形。民眾前往偏遠地區應先查明路況，若不慎迷路，可利用周遭電桿編號或大型地標求助，以利警方迅速定位救援。