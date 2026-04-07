終於不必住坑道了　東引「興安專案」迎來新營舍「成功樓」

軍聞社／記者邱奕菖東引報導

連江縣東引鄉位處我國最北端國土，由東、西引兩島組成，地理位置極為重要。陸軍東引地區指揮部長年肩負前線守備重任，為提升外離島官兵服役品質，在國防部推動「興安專案」下，迎來新營舍「成功樓」落成，原本居住在坑道內的官兵，已陸續搬遷至寬敞舒適的新營舍內，生活環境獲得顯著改善，也展現政府照顧官兵的具體作為。

東指部前身為東引反共救國軍，由反共救國軍第一總隊與第二總隊合併而成，民國95年11月1日，因應國軍「精進案」第二階段全面轉型，再度更名為「陸軍東引地區指揮部」，並有「忠義部隊」之稱。而隨著「興安專案」逐步推動，新營舍「成功樓」，提供明亮整潔且設備完善的生活與辦公空間，大幅提升官兵居住生活品質。

新營舍除改善基本生活條件外，也提供休憩與交流空間。官兵在執行任務之餘，能適度放鬆身心，透過簡單的休閒運動調劑壓力，提升整體士氣，使其在面對各項戰備訓練任務時，更能專注應對。

東指部官兵長年駐守外離島第一線，經常面對瞬息萬變的情勢，各據點也必須具備獨立作戰能力，壓力背後，良好的生活環境便成為官兵的重要避風港，更是鞏固戰力的基礎，讓官兵能無後顧之憂地堅守崗位，持續守護國家安全。