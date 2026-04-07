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社會 社會焦點 保障人權

顧客買牛肉麵「錢包放餐檯」消失 　慣竊摸走丟民宅信箱

▲▼ 麵店錢包不翼而飛！中埔警「鷹眼」識破慣竊心虛，10公尺內信箱尋回失物】 。（圖／中埔分局提供）

▲民眾錢包不翼而飛，中埔警「鷹眼」識破慣竊心虛，10公尺內信箱尋回失物 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣番路鄉日前發生一起麵店竊案，一名民眾在購買晚餐時，不慎將錢包遺忘在餐檯上，轉眼間竟消失無蹤。中埔分局員警接獲報案後，憑藉敏銳的觀察力與豐富的辦案經驗，迅速鎖定一名在場的慣竊，並在短短時間內於附近民宅信箱尋獲遭棄置的錢包，成功讓失物物歸原主，深獲民眾感激。

本（4）月 1 日傍晚，中埔分局接獲 110 轉報，稱番路鄉下坑村一帶的一間知名牛肉麵店發生財物竊盜案。被害人向警方表示，當時正忙著點餐準備付帳，短暫將錢包取出置於餐檯，不料餐點備妥後，回頭欲取錢包付款時，發現餐檯已空空如也，心急如焚下趕緊請求警方協助。

中埔分局員警獲報迅速趕抵現場，立即展開查察。警方在釐清店內出入人員時，發現一名李姓慣竊當時也在店內消費，行跡相當可疑。辦案人員憑藉多年經驗法則研判，竊嫌在得手後，極可能因心虛或擔心遭當場搜身，而將贓物就近棄置於隱密處。

▲▼ 麵店錢包不翼而飛！中埔警「鷹眼」識破慣竊心虛，10公尺內信箱尋回失物】 。（圖／中埔分局提供）

員警隨即對案發現場周邊展開地毯式搜索，果不其然，在距離麵店僅約10公尺處的一處民宅信箱內，發現被害人失蹤的錢包。經清點後，包內財物分文未少，讓原本以為求償無望的被害人鬆了一口氣。警方隨後將李嫌查緝到案，詢後依涉犯竊盜罪嫌，函送嘉義地方檢察署偵辦。

中埔分局分局長呼籲，公共場所人潮往來頻繁，民眾購物或用餐時，務必將貴重財物（如手機、錢包）置於視線範圍內，或隨身攜帶，切勿隨意放置於櫃檯、餐檯或機車置物籃內，以免成為不法份子覬覦的目標。若發現身邊有可疑人士徘徊，請立即撥打 110 請求警方協助，共同守護社會治安。

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