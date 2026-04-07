高市早苗推動日美伊電話會談　積極穩定中東局勢

▲日本首相高市早苗7日出席參議院預算委員會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

面對中東緊張情勢，日本首相高市早苗今（7）日在參議院預算委員會表示，正積極尋求與美國總統川普、伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）進行電話會談，盼透過調停美伊雙方溝通，早日穩定局勢，確保荷莫茲海峽航行安全。她強調，日本將發揮歷史與同盟關係的橋梁作用，向兩國表達儘速緩解紛爭的重要性。

根據《日本放送協會》、《TBS News》、《富士新聞網》，針對立憲民主黨參議員勝部賢志的提問，高市早苗回應，若能促成與伊朗進行首腦會談，其首要目標將會是確保荷莫茲海峽航行安全，並強調中東地區若遭受攻擊或基礎設施受破壞，即便現有衝突暫時平息，後續仍可能出現嚴重影響。

高市早苗表示，「我們希望將這些後續風險納入討論，早日落實中東和平。」

高市早苗透露，日本外務大臣茂木敏充昨（6）日晚間已與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）透過電話進行會談，並表示自己打算加入和伊朗之間的下一輪談判，「日本必須與美國方面和伊朗方面進行溝通，目前正尋求推動能與美國總統、伊朗總統等兩方面進行電話會談。」

對於日本可能在能源供應上受影響，高市早苗表示深刻關注。她強調，目前並不打算立即要求國民節能或中斷經濟活動，將依照事態發展臨機應變，同時努力多元化能源調度來源，確保供應穩定。

對於日本是否從俄羅斯進口原油，高市早苗則表示，「將進行綜合判斷後，適當應對。」

高市早苗在參議院接受質詢時談到，日本與伊朗有長期的歷史關係，而美國則身為日本重要的同盟國，因此她期望透過傳達意見、扮演和事佬角色，向兩國訴求儘速平息衝突。另外，高市早苗透露，她將與主要產油國進行電話會談，討論原油供應相關事宜，以因應全球能源價格上漲帶來的影響。