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連假不打烊！中壢警宣導反毒、識詐　查獲非法外籍人士18人

▲中壢分局結合外事科，針對轄內特種營業場所、移工餐廳等，在清明連假執行擴大臨檢勤務。（圖／中壢警分局提供、下同）

▲中壢分局結合外事科，針對轄內特種營業場所、移工餐廳等，在清明連假執行擴大臨檢勤務。（圖／中壢警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

為維護清明節連續假期期間轄區治安與公共秩序，中壢警分局結合桃園市警局外事科，針對轄內易聚集人潮之特種營業場所、移工餐廳等，規劃執行擴大臨檢勤務，並同步辦理反毒、打詐及交通安全宣導，查獲外籍通緝犯1名、失聯移工10名、逾期停留外來人口7名，共計18名。

▲中壢分局結合外事科，針對轄內特種營業場所、移工餐廳等，在清明連假執行擴大臨檢勤務。（圖／中壢警分局提供、下同）

中壢警分局表示，本次勤務除針對轄內重點場所及周遭加強盤查、巡邏外，亦結合多元宣導作為，向現場民眾加強反毒、識詐及交通安全觀念宣導。針對毒品部分，提醒民眾切勿因一時好奇或受他人引誘而接觸毒品，避免誤觸法網；在防詐方面，特別加強宣導常見詐騙手法，如假投資、假交友及網路購物詐騙等，呼籲民眾提高警覺，遇有可疑情形可撥打165反詐騙專線查證；另於交通安全部分，持續宣導「慢、看、停」觀念，提醒駕駛人遵守交通規則、切勿酒後駕車，共同維護用路安全。

▲獲外籍通緝犯、失聯移工、逾期停留外來人口，共計18名。（圖／中壢警分局提供）

▲獲外籍通緝犯、失聯移工、逾期停留外來人口，共計18名。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局長林鼎泰表示，警方執法秉持依法行政，不論國籍身分，對於任何影響社會秩序或涉及不法之行為，將依法查處；同時也呼籲民眾，不論何時從事聚會宴飲時，應理性飲酒並注意自身行為，避免因一時失序觸法，共同維護安全、友善之生活環境。

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