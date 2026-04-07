荷莫茲海峽沒全封！分析師搭船直擊　揭油輪「隱身通關」真實狀況

▲ 分析師實地觀察、訪談後揭露荷莫茲海峽並未實質封鎖。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

荷莫茲海峽真的封了嗎？全球石油市場人心惶惶之際，華爾街研究機構Citrini Research決定不靠衛星圖或官方說法，而是派員搭船深入衝突前線，帶回第一手觀察報告，結果卻顯示海峽並未完全封閉。

CNBC報導，Citrini Research年初以一篇看跌AI的報告震撼市場，這次則是直接派出一名分析師前往阿曼穆桑達姆半島（Musandam Peninsula），親身乘船觀察美伊緊張局勢升溫期間的海峽航運狀況。

每天仍通行15艘 4至5艘「匿蹤」穿越

分析師實地發現，海峽內仍有船隻持續通行，且流量正逐步回升，近日已達每天約15艘，雖仍遠低於正常水準，但絕非外界盛傳的「實質封鎖」。且每天仍有4至5艘油輪關閉AIS船舶自動識別系統、以「隱形」方式穿越，導致官方追蹤數據低估實際通行量。

分析師也訪問當地漁民、走私者與地區官員，拼湊出伊朗的管控邏輯。油輪在進入伊朗領海附近水域前必須事先取得通行許可，Citrini將此機制描述為「功能性檢查站」，而非全面封鎖。

Citrini分析：油價邏輯不是二分法

Citrini對此強調，市場不應用非黑即白的眼光看待當前局勢，「海峽開放等於油價直線下跌、海峽關閉等於油價飆漲」的思維過於簡化。該機構預期，能源供應干擾將持續更久，並使油價長期納入風險溢價。

不過這份報告仍具有侷限性，相關發現僅來自單次實地調查與零星訪談，在當地資訊透明度有限的情況下，難以獲得獨立驗證。