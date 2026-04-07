EES系統4/10啟用！首次通關須生物辨識　外交部籲赴歐留足夠時間

▲外交部歐洲司長黃鈞耀。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部歐洲司長黃鈞耀今（7日）提醒，歐盟將於2026年4月10日全面啟用「入/出境系統」（EES），國人赴申根區國家旅遊應預留足夠時間。此外，他也提到，台灣與奧地利青年度假打工計畫名額互惠增至每年100名，我國18歲至30歲青年可向奧地利台北辦事處申請停留期限1年的度假打工簽證。

外交部今（7日）舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部歐洲司長黃鈞耀大使進行業務簡報。黃鈞耀表示，依據歐盟執委會公告，歐洲「入/出境系統」（Entry/Exit System、簡稱EES）已自2025年10月12日起逐步實施，並訂於2026年4月10日全面啟用。

黃鈞耀說明，EES的目的在於以電子化方式，強化歐盟邊境管理。EES自動查驗系統將於旅客首次入境時，收錄指紋及臉部照片等生物辨識資料。外交部建議國人預留入出申根區各國通關或轉機所需時間，以保障自身權益，並於行前密注歐盟及申根區國家的官方網站最新公告，及時掌握最新規定及旅遊須知。

黃鈞耀指出，目前提供我出入境e-Gate待遇的歐洲國家，共有捷克、義大利及德國三國。其中，義大利與德國在EES啟用後，首次入境須登錄指紋及臉部等生物辨識資料，才能使用e-Gate；但捷克因系統介接問題，短期內將對非歐盟國家包含台灣在內，暫停開放e-Gate通關。相關詳情及因應措施，建議國人行前洽詢相關國家駐台機構瞭解。

此外，黃鈞耀也提到，台灣與奧地利為進一步促進兩國青年交流，雙方同意基於對等互惠原則，自2026年4月10日起將台奧青年度假打工計畫每年的名額，由目前的75名增加至100名。

黃鈞耀指出，我國18歲至30歲青年可向奧地利台北辦事處申請停留期限1年的度假打工簽證。相關資訊請參考外交部「台灣青年FUN眼世界」網站（https://www.youthtaiwan.net/）。