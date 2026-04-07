　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

EES系統4/10啟用！首次通關須生物辨識　外交部籲赴歐留足夠時間

▲▼外交部歐洲司司長黃鈞耀大使。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部歐洲司長黃鈞耀。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部歐洲司長黃鈞耀今（7日）提醒，歐盟將於2026年4月10日全面啟用「入/出境系統」（EES），國人赴申根區國家旅遊應預留足夠時間。此外，他也提到，台灣與奧地利青年度假打工計畫名額互惠增至每年100名，我國18歲至30歲青年可向奧地利台北辦事處申請停留期限1年的度假打工簽證。

外交部今（7日）舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部歐洲司長黃鈞耀大使進行業務簡報。黃鈞耀表示，依據歐盟執委會公告，歐洲「入/出境系統」（Entry/Exit System、簡稱EES）已自2025年10月12日起逐步實施，並訂於2026年4月10日全面啟用。

黃鈞耀說明，EES的目的在於以電子化方式，強化歐盟邊境管理。EES自動查驗系統將於旅客首次入境時，收錄指紋及臉部照片等生物辨識資料。外交部建議國人預留入出申根區各國通關或轉機所需時間，以保障自身權益，並於行前密注歐盟及申根區國家的官方網站最新公告，及時掌握最新規定及旅遊須知。

黃鈞耀指出，目前提供我出入境e-Gate待遇的歐洲國家，共有捷克、義大利及德國三國。其中，義大利與德國在EES啟用後，首次入境須登錄指紋及臉部等生物辨識資料，才能使用e-Gate；但捷克因系統介接問題，短期內將對非歐盟國家包含台灣在內，暫停開放e-Gate通關。相關詳情及因應措施，建議國人行前洽詢相關國家駐台機構瞭解。

此外，黃鈞耀也提到，台灣與奧地利為進一步促進兩國青年交流，雙方同意基於對等互惠原則，自2026年4月10日起將台奧青年度假打工計畫每年的名額，由目前的75名增加至100名。

黃鈞耀指出，我國18歲至30歲青年可向奧地利台北辦事處申請停留期限1年的度假打工簽證。相關資訊請參考外交部「台灣青年FUN眼世界」網站（https://www.youthtaiwan.net/）。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤親自接機
川普放話明晚毀滅伊朗！　美軍「末日飛機」現身盤旋
救出飛官代價多高？美軍1場任務狂燒160億
許老三慶生14歲！絕美五官「神複製小S」
陳妍希帶貨翻車！急道歉全額退款　官媒重砲警告
懷孕仍拍片！29歲AV女優認未婚生子「特殊癖好銷量更好」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨選對會　桃園確定黃世杰參戰、北市聚焦4人選

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

藍彰化縣長確定徵召！　謝衣鳯卸黨部主委升任黨中央副秘書長

蔣萬安滿意度69.1%！　學者揭「對綠營3大衝擊」

中共欲在台北建「統一紀念碑」　綠委問國民黨：敢對侵門踏戶抗議嗎

鄭麗文赴陸！擁3000會員工商建研會理事長隨行　促兩岸＆青年交流

反制丹麥居留證把台灣列為中國　外交部：已取消若干外交特權禮遇

梁文傑快看！　連戰、洪秀柱、馬英九都曾在中山陵提「中華民國」

美參議員班克斯訪台　與台灣政府高層討論台美安全、區域情勢

EES系統4/10啟用！首次通關須生物辨識　外交部籲赴歐留足夠時間

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

民進黨選對會　桃園確定黃世杰參戰、北市聚焦4人選

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

藍彰化縣長確定徵召！　謝衣鳯卸黨部主委升任黨中央副秘書長

蔣萬安滿意度69.1%！　學者揭「對綠營3大衝擊」

中共欲在台北建「統一紀念碑」　綠委問國民黨：敢對侵門踏戶抗議嗎

鄭麗文赴陸！擁3000會員工商建研會理事長隨行　促兩岸＆青年交流

反制丹麥居留證把台灣列為中國　外交部：已取消若干外交特權禮遇

梁文傑快看！　連戰、洪秀柱、馬英九都曾在中山陵提「中華民國」

美參議員班克斯訪台　與台灣政府高層討論台美安全、區域情勢

EES系統4/10啟用！首次通關須生物辨識　外交部籲赴歐留足夠時間

真人《蠟筆小新》逆轉評價網讚用心　20年後風間第二季登場

民進黨選對會　桃園確定黃世杰參戰、北市聚焦4人選

陳珮騏由愛生恨失控「自導自演被謀殺」還挾持女兒　尪謝承均嚇瘋

快訊／台股收漲657.39點　台積電漲50元至1860

90%的人都有！　醫揭「睫毛蟎蟲6症狀」不妙了

啦啦隊女神開車踩錯油門險出事！　畇二自爆自市民大道「擦撞一整排」

快訊／18位女足國腳怒控教練團失能　陳情書要求撤換主帥、重組團隊

孩「疑吃2食物」高燒拉血便！醫揭沙門氏菌陰影：我一陣子不敢吃

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

1歲童高燒腹瀉被誤當腸胃炎　醫：川崎氏症未及早確診恐傷心臟

【不可以親！】聽媽說「老公親我」　女兒手遮爸嘴巴奶音喊：NO

政治熱門新聞

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

快訊／嘉義市長藍白合談定　張啓楷勝出、邀翁壽良任主委

鄭麗文率團訪陸名單曝光！　「九二共識」創始人蘇起入列

韓協商無用！卓榮泰拒備詢　李貞秀議場唱獨角戲...哽咽訴被羞辱

沈伯洋選北市　媒體人預言：小雞被自家母雞踩死

管碧玲曝共艦圍台圖：在台灣之籠躺平？

幕後／現役國軍20人不敵4名生存遊戲玩家　夜戰個裝嚴重落後民間

鄭麗文喊話賴清德「和平沒這麼難」　 訪陸後台灣變全世界最安全　

參選台北市長？　沈伯洋曝最重要工作：民進黨會派最強人選

LIVE／2026和平之旅！鄭麗文今訪陸　10點親自召開中外記者會

見賴清德一面很難！　鄭麗文：沒「賴鄭會」難有「賴習會」

鄭麗文訪陸喊和平　盼兩岸恢復正常交流：2028國民黨執政後開始

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

柯文哲掃光小菜挨批沒家教　蔡壁如認：他真的比較不周到

更多熱門

相關新聞

鄭麗文明訪中　綠委：可向習近平交流中國獨裁如何讓青年只剩躺平

鄭麗文明訪中　綠委：可向習近平交流中國獨裁如何讓青年只剩躺平

國民黨主席鄭麗文應中共中央總書記習近平的邀請，將於4月7日到12日訪問中國，傳出10日與習近平展開「鄭習會」。國民黨5日透過AI影片表示，真正的強大，從不需要大聲喧嘩，而是給予人民一份「不需擔憂」的穩定，和平是繁榮的唯一根基，更是台灣未來的希望，「有和平才能躺平，和平最大」。民進黨立委林月琴今（6日）指出，鄭若有見到習，或許可請益，中國獨裁如何讓中國青年世代，把「躺平」變成最無力的自嘲。

鄭麗文明訪中！美眾院組團訪台　聚焦台美關係、台海情勢

鄭麗文明訪中！美眾院組團訪台　聚焦台美關係、台海情勢

遭控霸凌、清潔工換20個　俞大㵢妻發聲駁：處事為人禁得起檢驗

遭控霸凌、清潔工換20個　俞大㵢妻發聲駁：處事為人禁得起檢驗

台人「結帳1習慣」超強　出國就慘了！苦主喊別用

台人「結帳1習慣」超強　出國就慘了！苦主喊別用

再捲職場霸凌！俞大㵢首發聲：管理風格若帶來困擾　願溝通精進

再捲職場霸凌！俞大㵢首發聲：管理風格若帶來困擾　願溝通精進

關鍵字：

EES外交部黃鈞耀歐洲奧地利度假打工簽證

讀者迴響

熱門新聞

網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

懷孕仍下海拍片！29歲女優曝「特殊癖好銷量更好」

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚

伊朗肩扛飛彈擊中美軍機　下秒4軍官遭反殺

李在向北韓明道歉止血　金與正：坦率大氣

網紅禪師「女生都想停我塔台上」瞎扯濫情原因

新光三越分店傳10月熄燈　官方回應了

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

許老三慶生14歲！

更多

最夯影音

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停
高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面