NASA太空人繞月催淚一幕！指揮官以亡妻名命名新隕石坑

▲指揮官里德懷斯曼在艙內比出愛心手勢，向女兒們傳達思念。（圖／翻攝NASA YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

美國航太總署（NASA）的「阿提米絲2號」（Artemis II）任務於1日啟航，6日進入繞月關鍵時刻。4名太空人飛越月球遠側時，出現了動容一幕，他們向休士頓任務控制中心提出申請，將月球上一個新發現的明亮隕石坑命名為「Carroll」（卡蘿），以紀念任務指揮官里德懷斯曼（Reid Wiseman）的已故妻子卡蘿泰勒懷斯曼（Carroll Taylor Wiseman）。

月球「明亮亮點」怎麼來的？ 為何一句「Carroll」讓全艙落淚？

根據《紐約時報》報導，當時獵戶座太空船正飛越月球遠側，距離地球約24.8萬英里，超越1970年阿波羅13號創下的最遠人類航行紀錄。而就在即將與地球失聯前的關鍵時刻，船員在觀測中發現月球上的「明亮亮點」。

▲懷斯曼（右）聽到隊友提議將隕石坑命名為「Carroll」後，潸然淚下。（圖／翻攝NASA YouTube頻道）

加拿大太空人、任務專員傑里米漢森（Jeremy Hansen）哽咽向休士頓任務中心報告：「在月球上一個很特別的位置，我們看到一個明亮的地方….我們想把它命名為Carroll。」他接著補充說：「幾年前，我們這個緊密的太空人大家庭失去了一位摯愛……她的名字叫Carroll。她是里德的妻子，是凱蒂和艾莉的母親。」

話一說完，懷斯曼淚流滿面，拭淚後將手搭在隊友肩上。其他船員維克多格洛弗（Victor Glover）、克里斯蒂娜科赫（Christina Koch）也紛紛落淚，科赫甚至摘下眼鏡拭淚，之後4人緊緊擁抱在一起。

▲太空人紛紛落淚，在艙內相擁。（圖／翻攝NASA YouTube頻道）

另一個隕石坑則被建議命名為「Integrity」（意為誠信），以紀念他們的太空船。地面收到報告後回應：「Integrity和Carroll隕石坑，訊號清晰，已收到。」這些命名提案將在任務結束後，正式提交國際天文聯合會審核。

▲懷斯曼（左）和已故愛妻卡蘿（右）。（圖／翻攝NASA）

此外，在進入關鍵飛行前，地面人員還告訴懷斯曼，他的女兒們正在控制中心觀禮，讓他一度以為是在開玩笑，隨後對鏡頭比出愛心，還指向手上的手環，向女兒們傳達思念。

▲懷斯曼和兩個女兒艾莉和凱蒂。（圖／翻攝linkedin）

這顆被提議命名為Carroll的隕石坑，位於月球近側與遠側交界、格魯什科隕石坑（Glushko）的西北方，在特定時刻甚至能從地球看見。對懷斯曼一家而言，這將是一份跨越宇宙的思念。外媒《Mashable》形容，當晚他的兩個女兒仰望月亮時，「會知道爸爸跟媽媽都在那裡」。

喪妻後獨自撫養女兒？ 他上太空曾向女兒交代遺囑？

懷斯曼的妻子卡蘿來自美國維吉尼亞海灘，生前她是一名兒科護理師，她與懷斯曼在2003年結婚，育有2個女兒艾莉（Ellie）和凱蒂（Katie）。卡蘿罹癌5年後，2020年在德州過世，享年46歲。

▲懷斯曼非常愛兩個女兒。（圖／翻攝astro_reid IG）

懷斯曼曾在妻子病重期間，暫停部分飛行任務，專心陪伴家庭。妻子離世後，他獨自撫養兩個女兒，同時繼續在NASA工作。據報導，卡蘿生前曾鼓勵丈夫不要放棄太空夢想，這份支持讓他得以堅持至今。

▲懷斯曼非常愛兩個女兒。（圖／翻攝astro_reid IG）

事實上，面對高風險任務，懷斯曼也有過掙扎，過去他受訪表示：「我有兩個女兒，我非常愛她們，她們是我生命中最重要的存在。但人生本來就充滿風險，為什麼要因為害怕而不去活？去探索、去完成偉大的事情。」他曾向孩子交代遺囑，倘若意外發生，家人仍能被妥善照顧。

▲阿提米絲二號太空船接近月球時，從艙內窗口拍下月球畫面，當時已進入月球重力影響範圍。（圖／翻攝NASA）

阿提米絲二號是NASA重返月球計畫的關鍵載人測試任務，也是自阿波羅時代以來首次載人繞月飛行。而當太空船6日繞行到月球背面時，有約40至50分鐘時間與地球完全失聯。太空人格洛弗表示，希望全世界能在這段期間為他們祈禱。這趟任務預計於4月10日返回地球，濺落太平洋。



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