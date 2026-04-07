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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰批藍營沒誠信！　國民黨團反擊：顛倒是非應向國人道歉

▲▼行政院長卓榮泰接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院3月14日完成中選會人事同意權案，但行政院迄今未啟動交接與就職程序；行政院長卓榮泰今（7日）砲轟國民黨立法院黨團沒有誠信。對此，國民黨團表達最嚴厲之譴責，並轟堂堂行政院長不思反省施政效率低落，竟親自站到第一線對在野黨進行顛倒是非、毫無下限的政治抹黑，實乃民主最壞示範。

國民黨團指出，立法院早已於3月14日完成審查，並順利通過中選會主委游盈隆等4人人事案。然而，程序完備至今已逾三週，行政院公然行政怠惰，迄今遲遲未完成交接與就職程序。卓榮泰不僅不檢討行政部門的嚴重失職，竟還企圖「打人喊救人」，暗指「在野黨私下同意利益交換」，用捏造的謊言推卸責任，把執政無能的髒水潑向在野黨團，帶頭造謠帶風向，國民黨團絕不接受，也絕不苟同此等行徑。

國民黨團重申，立法院行使人事同意權乃憲法賦予之天職。針對中選會委員推薦過程，國民黨團幹部從未承諾給予政院「空白授權」，更嚴詞拒絕任何私相授受與利益交換。國民黨團始終秉持專業審查，嚴格為全民把關獨立機關的客觀與中立。

國民黨團敬告卓榮泰，切勿妄想用抹黑在野黨來掩飾行政院的怠惰與失職。國民黨團強烈要求卓榮泰立刻停止粗劣的政治操作，收回不實言論並向國人公開道歉。同時，行政院應盡速完成中選會人事交接程序，切勿再將國家公器淪為政治鬥爭的遮羞布。
 

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卓榮泰藍營國民黨團

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