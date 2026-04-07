　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普放話明晚毀滅伊朗！　美軍「末日飛機」現身盤旋

▲▼波音E-4B「末日飛機」降落立陶宛首都維爾紐斯。（圖／路透社）

▲波音E-4B「守夜者」（Nightwatch）核戰指揮機。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合外電報導

隨著美國總統川普對伊朗提出的和平協議期限進入倒數，波音E-4B「守夜者」（Nightwatch）核戰指揮機，也就是俗稱的「末日飛機」，6日被發現出現在內布拉斯加州一座關鍵空軍基地上空盤旋。由於當前波斯灣局勢緊張，川普甚至放話「明天晚上」就能讓伊朗全國毀滅，此次飛行任務立刻引發外界高度關注。

最後通牒進入倒數　「末日飛機」盤旋6圈引聯想

根據《紐約郵報》報導，航班追蹤器顯示，這架E-4B「守夜者」於美東時間週一（6日）上午10時17分從內布拉斯加州的奧福特空軍基地（Offutt Air Force Base）起飛；該基地是美國戰略司令部的總部所在地。

這架噴射機在該區域上空至少盤旋了6次，隨後才返回基地降落。

事實上，每當區域情勢緊張時，這類飛機的動向都會成為焦點，去年美軍加入以色列轟炸伊朗核設施的軍事行動前，也曾有航班追蹤者捕捉到類似的飛行軌跡。此次現蹤，正值川普要求伊朗接受和平計畫並開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的最後期限前夕。

川普放話全面打擊　一晚就能毀掉整個國家

川普（Donald Trump）已向伊朗發出最後通牒，要求德黑蘭當局必須在7日前同意計畫，否則美國將採取極端軍事行動，摧毀伊朗境內的發電廠與橋樑。川普6日在白宮接受記者採訪時更是語帶威脅表示，「整個國家可能在一個晚上就被夷為平地，而那個晚上可能就是明天晚上。」

為了維持軍事戰備狀態，美國目前擁有一支由4架E-4B組成的機隊，全年都會進行例行性飛行。

「飛行五角大廈」曝光　能擋核爆、維持全球通訊

這架被譽為「飛行五角大廈」（flying Pentagon）的E-4B，其設計初衷是為了在爆發核戰爭等國家緊急狀態時，確保國安官員安全並讓政府能持續運作。機身經過高度改裝，配備了熱防護與核防護屏障，足以抵禦核爆、網路攻擊及電磁脈衝（EMP）等毀滅性災難。

這架「末日飛機」共有三層甲板，內部配置極為精密，包含18個床位、簡報室、團隊工作區、會議室與指揮室，甚至還有專屬的休息區域。

每架E-4B可搭載多達112名機組人員，航程超過7000英里，其雷達罩內還含有67個衛星天線盤與天線，讓指揮官能隨時與世界任何角落的人員保持通訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤親自接機
川普放話明晚毀滅伊朗！　美軍「末日飛機」現身盤旋
救出飛官代價多高？美軍1場任務狂燒160億
許老三慶生14歲！絕美五官「神複製小S」
陳妍希帶貨翻車！急道歉全額退款　官媒重砲警告
懷孕仍拍片！29歲AV女優認未婚生子「特殊癖好銷量更好」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普放話明晚毀滅伊朗！　美軍「末日飛機」現身盤旋

美國擬在荷姆茲海峽收費？　川普驚語：我們才是贏家

NASA太空人繞月催淚一幕！指揮官以亡妻名命名新隕石坑

救出飛官代價多高？美軍1場任務狂燒160億　忍痛「自炸4機」

打造餐飲帝國！日本SUKIYA創辦人病逝享壽77歲　被譽為「外食王」

不甩川普威脅！亞洲5國「悄與伊朗達成協議」　換取通行荷姆茲海峽

23台灣人慘了！柬埔寨警掃蕩詐騙集團　「排排坐」被捕畫面曝

遭關押德黑蘭監獄！NHK分社長「獲伊朗保釋」　涉治安犯罪無法出境

伊朗停火方案一次看　收船隻「過路費」當戰爭賠償

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

川普放話明晚毀滅伊朗！　美軍「末日飛機」現身盤旋

美國擬在荷姆茲海峽收費？　川普驚語：我們才是贏家

NASA太空人繞月催淚一幕！指揮官以亡妻名命名新隕石坑

救出飛官代價多高？美軍1場任務狂燒160億　忍痛「自炸4機」

打造餐飲帝國！日本SUKIYA創辦人病逝享壽77歲　被譽為「外食王」

不甩川普威脅！亞洲5國「悄與伊朗達成協議」　換取通行荷姆茲海峽

23台灣人慘了！柬埔寨警掃蕩詐騙集團　「排排坐」被捕畫面曝

遭關押德黑蘭監獄！NHK分社長「獲伊朗保釋」　涉治安犯罪無法出境

伊朗停火方案一次看　收船隻「過路費」當戰爭賠償

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

真人《蠟筆小新》逆轉評價網讚用心　20年後風間第二季登場

民進黨選對會　桃園確定黃世杰參戰、北市聚焦4人選

陳珮騏由愛生恨失控「自導自演被謀殺」還挾持女兒　尪謝承均嚇瘋

快訊／台股收漲657.39點　台積電漲50元至1860

90%的人都有！　醫揭「睫毛蟎蟲6症狀」不妙了

啦啦隊女神開車踩錯油門險出事！　畇二自爆自市民大道「擦撞一整排」

快訊／18位女足國腳怒控教練團失能　陳情書要求撤換主帥、重組團隊

孩「疑吃2食物」高燒拉血便！醫揭沙門氏菌陰影：我一陣子不敢吃

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

1歲童高燒腹瀉被誤當腸胃炎　醫：川崎氏症未及早確診恐傷心臟

金鐘國「飯店毛巾一條用7天」　大聲聽完理由被說服了XD

國際熱門新聞

伊朗肩扛飛彈擊中美軍機　下秒4軍官遭反殺

李在向北韓明道歉止血　金與正：坦率大氣

後悔與台斷交！白蝦出口蒸發28億　宏國議員急了

美伊45天停火　川普：還不夠好

伊朗拋「10點停戰方案」　川普：還不夠好

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

瘦瘦針副作用？專家：變美後離婚率增2倍

戰爭打到何時？川普曝撤軍關鍵

川普伊朗拒停火方案！美股震盪收紅　台積電ADR小漲近1%

川普狂嗆北約紙老虎　再酸日韓袖手旁觀

23台灣人在柬埔寨被捕！掃蕩詐騙集團畫面曝

45天停火方案緊急送交　白宮證實

洩密危害美軍飛官營救行動！　川普怒：記者不說來源就抓去關

烏克蘭收復前線480平方公里領土

更多熱門

相關新聞

川普驚語：美國擬在荷姆茲海峽收費

川普驚語：美國擬在荷姆茲海峽收費

美國總統川普6日向伊朗發出最後通牒，再度要求德黑蘭重新開放荷姆茲海峽。與此同時，他也拋出美國對海峽通行船隻徵收通行費的可能性。

亞洲5國與伊達成協議　換取通行荷姆茲

亞洲5國與伊達成協議　換取通行荷姆茲

遭關押德黑蘭監獄　NHK分社長獲伊朗保釋

遭關押德黑蘭監獄　NHK分社長獲伊朗保釋

伊朗停火方案一次看　收船隻「過路費」當戰爭賠償

伊朗停火方案一次看　收船隻「過路費」當戰爭賠償

川普無視將領警告「大噴戰爭機密」

川普無視將領警告「大噴戰爭機密」

關鍵字：

中東伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普末日飛機E-4B

讀者迴響

熱門新聞

網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

懷孕仍下海拍片！29歲女優曝「特殊癖好銷量更好」

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚

伊朗肩扛飛彈擊中美軍機　下秒4軍官遭反殺

李在向北韓明道歉止血　金與正：坦率大氣

網紅禪師「女生都想停我塔台上」瞎扯濫情原因

新光三越分店傳10月熄燈　官方回應了

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

許老三慶生14歲！

更多

最夯影音

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停
高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面