川普放話明晚毀滅伊朗！　美軍「末日飛機」現身盤旋

▲波音E-4B「守夜者」（Nightwatch）核戰指揮機。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合外電報導

隨著美國總統川普對伊朗提出的和平協議期限進入倒數，波音E-4B「守夜者」（Nightwatch）核戰指揮機，也就是俗稱的「末日飛機」，6日被發現出現在內布拉斯加州一座關鍵空軍基地上空盤旋。由於當前波斯灣局勢緊張，川普甚至放話「明天晚上」就能讓伊朗全國毀滅，此次飛行任務立刻引發外界高度關注。

最後通牒進入倒數 「末日飛機」盤旋6圈引聯想

根據《紐約郵報》報導，航班追蹤器顯示，這架E-4B「守夜者」於美東時間週一（6日）上午10時17分從內布拉斯加州的奧福特空軍基地（Offutt Air Force Base）起飛；該基地是美國戰略司令部的總部所在地。

這架噴射機在該區域上空至少盤旋了6次，隨後才返回基地降落。

事實上，每當區域情勢緊張時，這類飛機的動向都會成為焦點，去年美軍加入以色列轟炸伊朗核設施的軍事行動前，也曾有航班追蹤者捕捉到類似的飛行軌跡。此次現蹤，正值川普要求伊朗接受和平計畫並開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的最後期限前夕。

川普放話全面打擊 一晚就能毀掉整個國家

川普（Donald Trump）已向伊朗發出最後通牒，要求德黑蘭當局必須在7日前同意計畫，否則美國將採取極端軍事行動，摧毀伊朗境內的發電廠與橋樑。川普6日在白宮接受記者採訪時更是語帶威脅表示，「整個國家可能在一個晚上就被夷為平地，而那個晚上可能就是明天晚上。」

為了維持軍事戰備狀態，美國目前擁有一支由4架E-4B組成的機隊，全年都會進行例行性飛行。

「飛行五角大廈」曝光 能擋核爆、維持全球通訊

這架被譽為「飛行五角大廈」（flying Pentagon）的E-4B，其設計初衷是為了在爆發核戰爭等國家緊急狀態時，確保國安官員安全並讓政府能持續運作。機身經過高度改裝，配備了熱防護與核防護屏障，足以抵禦核爆、網路攻擊及電磁脈衝（EMP）等毀滅性災難。

這架「末日飛機」共有三層甲板，內部配置極為精密，包含18個床位、簡報室、團隊工作區、會議室與指揮室，甚至還有專屬的休息區域。

每架E-4B可搭載多達112名機組人員，航程超過7000英里，其雷達罩內還含有67個衛星天線盤與天線，讓指揮官能隨時與世界任何角落的人員保持通訊。