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陸前女首富陳麗華病逝　擁葉赫那拉氏直系血統...2001登頂富比世

▲大陸前女首富陳麗華病逝。（圖／翻攝北京日報）

▲大陸前女首富陳麗華病逝。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名企業家、曾在2001年登上富比世（Forbes）中國內地女首富的富華國際集團創辦人陳麗華5日晚間在北京病逝，享壽85歲。陳麗華1981年移居香港，從房地產起家，打造多項地標性開發案，直至1990年回到北京持續在多領域投資，還創立大陸首間以紫檀木為主題的博物館。

《澎湃新聞》報導，富華國際集團4月7日發布訃告指出，集團榮譽主席、中國紫檀博物館館長陳麗華，因病醫治無效，於2026年4月5日20時50分在北京辭世。

▲陳麗華與先生遲重瑞。（圖／翻攝極目新聞）

▲陳麗華與先生遲重瑞。（圖／翻攝極目新聞）

公開資訊顯示，陳麗華1941年出生於北京，與慈禧太后同一脈，葉赫那拉氏第八代後裔，先生為大陸知名表演藝術家遲重瑞，以飾演《西遊記》中的唐僧而成名。陳麗華早年移居香港從事房地產投資，1988年創立富華國際集團，並於1990年代回到北京拓展事業版圖，經營主力為高級商業地產開發。

北京金寶街改造案被視為陳麗華事業代表作之一，該區原為老舊平房與交通瓶頸，在其主導下完成整體翻新，成為結合商業、酒店與辦公的高級街區，開創「市政帶動危改」的開發模式。

除了房地產事業外，陳麗華也將目光投入文化領域，出資設立中國紫檀博物館，推廣傳統木藝文化。

值得注意的是，陳麗華自發跡後長年名列各項富豪榜。2001年，她以55億元人民幣資產登上《富比世》中國內地百富榜第6名，成為當時中國女首富；2016年更以505億元身家位居胡潤女富豪榜首位。2026年胡潤全球富豪榜中，陳麗華以約470億元人民幣排名第656位。

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