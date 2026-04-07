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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文今赴陸喊「和平沒這麼難」　賴清德：和平不能靠獨裁者賞賜

▲▼總統賴清德出席「原林義雄宅邸/台灣基督長老教會義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

今天適逢4月7日言論自由日，國民黨主席鄭麗文上午率團赴中國大陸訪問，預計本周與中共中央總書記習近平展開「鄭習會」；而此同時，總統賴清德上午則前往金山，出席「鄭南榕殉道37周年追思紀念會」。賴清德在致詞中，重申前總統蔡英文提出的「四個堅持」，以及他發表的「和平四大支柱行動方案」；他強調，和平必須要靠實力，和平不可能靠獨裁者的賞賜，而且和平不只是單純沒有戰事，和平必須確保主權，維護人民多年來所追求的、得到的民主的生活體制，這才是真正的和平。

鄭麗文今天上午召開「2026和平之旅」啟程中外記者會，她在記者會上感性提到，不管黨派、省籍，只要心中有台灣，只要真的愛台灣，不會有人希望台灣變成戰場；如果真心愛台灣，會抓住一絲的機會、所有的可能，讓台灣不被戰火的侵犯。因此她希望透過此行，讓民進黨的朋友們了解，兩岸和平其實沒有這麼困難，只要有心，相信所有台灣人都希望此行能夠成功，因為他們可以把全世界最危險的地方，化為全世界最安全的地方。

於此同時，賴清德上午則因應4月7日言論自由日，出席「鄭南榕殉道37周年追思紀念會」。他在致詞時表示，今天懷抱著不捨的心情，再度來參加敬重的鄭南榕先生37週年殉道紀念活動，雖然時間已經經過37年，但每一次想起鄭南榕先生殉道的悲壯，內心的不捨、內心對他無限的敬佩，仍然一樣那麼強烈。

賴清德說，他很希望透過每一年的紀念活動，可以讓不同世代的人都能夠清楚知道，台灣可以走過黑暗的專制獨裁年代到今天民主自由開放，不是獨裁者的賞賜，而是千千萬萬民主運動前輩的犧牲奉獻，以及全台灣人民共同勇敢爭取的結果。所以對於今天的民主，我們應該要珍惜、要守護，無論是在什麼樣的威脅之下，我們都不應該走回頭路。因為民主是台灣唯一的活路。

賴清德表示，認識鄭南榕先生的人，大家都很清楚，鄭南榕是行動的哲學家，37年後的今天，回顧過去鄭南榕先生的主張，不得不敬佩他的遠見。在1989年四月七日，他悲壯殉道離開我們之後，喚起了社會覺醒，一股又一股的社會力量投入一波又一波的民主改革。所以在1990年三月份，看到學生運動，提出四大主張，包括要求廢除國大代表，廢除戒嚴時期臨時條款（廢除動員戡亂時期臨時條款），恢復憲政體制，要求政府應該要舉辦國是會議，同時也應該要提出國家政治經濟改革的時間表（政經改革時間表）。所以在1991年李登輝前總統從善如流，進行國會全面改選，1996年舉辦第一次的總統直選。

賴清德指出，在第一次的總統直選中，有1100萬的台灣人民進入投票所，勇敢投下神聖的選票，用選票向國際社會宣示台灣是主權獨立的國家，在民主的台灣，人民是國家的主人、是總統的老闆（頭家），人民有權利決定什麼樣的人來領導國家，人民有權利決定國家未來的前途。

賴清德表示，2000年第一次政黨輪替，2008年第二次政黨輪替，2016年第三次政黨輪替。現在的台灣，經過經濟學人通訊社的評比，台灣民主的指數是全世界前10名、亞洲第1名。台灣是亞洲民主的燈塔。如果經過美國自由之家的評比，台灣的自由得到94分高分，「這樣民主的成就，我很希望在天上的鄭南榕先生、我們所敬愛的Nylon，和所有民主運動的前輩，都可以感到安慰」。

不過，賴清德也坦言，雖然台灣現在有相當的民主成就，但於此同時，台灣也面臨另外一項挑戰。最大的挑戰，就是來自中國的壓迫、中國的威脅，在這樣的情況之下，「我們也相當清楚，和平很重要，但是我們對和平要有理想，但不能有幻想」。

賴清德強調，特別是台灣人民與人為善、熱愛和平，換句話說，和平必須要靠實力，和爭取民主一樣，和平不可能靠獨裁者的賞賜，就能夠得到和平，而是必須要有決心，和平只能靠實力，才有辦法得到真正的和平。而且和平並不只是單純沒有戰事，就可以稱作和平，和平必須要沒有戰事發生之外，還可以確保主權，維護人民多年來所追求的、得到的民主的生活體制，這才是真正的和平。

因此，賴清德提到，前總統蔡英文在2021年，向全國人民發表四大堅持，永遠堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定。

賴清德指出，他在2024年就任之後，同時發表「和平四大支柱行動方案」：第一支柱，一定要強化我們自己的國防力量，所以從蔡英文開始，前後十年時間，提高國防預算，不只是對外進行軍事採購，也要發展國防自主，這一次政府所提出的國防特別預算，除了要打造台灣之盾，要引入人工智慧即時的攻擊和防守系統之外，就是要推動國防自主，讓國防的力量可以永續發展下去，除了我們國家可以得到更加安全的保障，經濟產業也可以得到進一步的發展。

賴清德提到，第二支柱要強化經濟韌性，經濟不只要好，而且要有韌性，2010年台灣對外投資有83.8％投資中國大陸，但到去年為止，只剩下3.7%。因為國家經濟安全的戰略，是立足台灣、布局全球、行銷全世界。現在台灣的企業家到美國、日本、歐洲、東南亞各國投資。

賴清德表示，台灣去年經濟成長率8.68%，失業率降到3%左右，這都是過去1、20年來最好的成績，而且因為我們沒有將雞蛋放在同一個籃子，就不需要受到中國的威脅。

賴清德指出，第三支柱，是和民主陣營肩並肩站在一起，大家共同守護區域的和平穩定。大家應該相當清楚，這幾年來，七大工業國領袖高峰會議結論，不約而同都有一個共同的結論，就是台海和平穩定是世界安全和繁榮的必要元素。最近日本首相前往美國，會見美國總統，美國最後的事實清單裡面也再次強調，台海和平穩定的重要性。

賴清德說，因此可以清楚了解，台灣有責任，強化自己的力量、守護自己國家的安全，台灣也有責任維持台海和平和印太穩定，國際社會也是如此。

最後第四支柱，賴清德強調，只要對等、尊嚴，台灣願意和中國進行交流合作，促進兩岸和平繁榮的發展，對等很重要，尊嚴很重要，簡單來說，台灣不是中華人民共和國的一部分。

賴清德表示，我們有權利追求民主自由、重視人權的生活，台灣人民追求民主的時代，不應該被解讀為對中國的挑釁，所以他很希望數十年來的前輩所打下的基礎，我們這一代人可以勇敢守護，他也很希望全國人民、國家主人，勇敢追求未來，勇敢走入世界，勇敢對國際社會做出貢獻，我他信台灣一定可以越來越光明、前途越來越燦爛，我們一起打拚。

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