蘇巧慧6大政見估花80億　陳彥廷轟：毫無專業的數字

▲民眾黨新北市三重、蘆洲議員參選人陳彥廷開轟蘇巧慧。（圖／翻攝自Facebook／陳彥廷）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委蘇巧慧參戰新北市長選舉，日前提出6項鎖定老幼的福利政見，更在專訪透露，6大政見經費試算規模約為80億元。對此，民眾黨新北市三重、蘆洲議員參選人陳彥廷今（7日）表示，蘇委員想了兩個月，卻提出「80億」這樣毫無專業預估的數字，以最簡單的估計，6大政見要做到（而且只是基本）就必須花費220億，這個數字是侯友宜市府團隊實際算出來的。他直言，用負責任的方式解決市政福利問題，才是一個新北市長參選人應該展現的格局。

陳彥廷表示，前陣子民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出6大政見，估計約80億的花費，自己家信箱也有收到她的政見文宣。

陳彥廷表示，6大政見洋洋灑灑寫了兩面，原本是為民謀福的好事，不過自己對於蘇巧慧在專訪中提出「80億」這個數字，還是愣了一下。

陳彥廷直言，有印象過年的時候，黃國昌主席就曾經說過「一個負責任的市府不能在沒有財政規劃下，提出不負責任、大撒幣的政策」，並呼籲蘇巧慧針對6大政見的財源基礎講清楚，結果蘇委員想了兩個月，卻提出「80億」這樣毫無專業預估的數字。

陳彥廷指出，以最簡單的估計，6大政見要做到（而且只是基本）就必須花費220億，這個數字不是自己幻想的，是上週議會質詢時，侯友宜市府團隊實際算出來的。

陳彥廷強調，民眾黨一直都是以「理性務實科學」的態度制定每次的政見，國昌主席每次要提出政見時，也一定都會先預估財源從哪裡來、需要多少錢，才會提出一整套完整的政策計劃。

陳彥廷表示，自己還是認為用負責任的方式解決市政福利問題，才是一個新北市長參選人應該展現的格局。

▼民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者李毓康攝）