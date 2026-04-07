基隆「小船長大冒險」活動讓兒童節好好玩！市府推「一區一樂園」大受好評吸引逾55萬人次朝聖

▲「基隆400・小船長大冒險」活動，讓兩位小女孩化身小小船身在燈塔造景前開心合影，興奮地展示闖關成功的魔術方塊獎品。（圖／基隆市政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

為了歡慶充滿童心的兒童節，基隆市政府兒童及少年事務處特別於全市各區的室內兒童樂園，同步舉辦「基隆400・小船長大冒險」主題活動。自各樂園開館起，現場便湧現大批親子人潮，氣氛熱鬧非凡。為了贏得精美的活動好禮，孩子們穿梭於遊戲區努力探索，大聲喊出指定的通關密語，純真燦爛的笑聲迴盪在整座樂園中，場面溫馨且充滿朝氣。

在七堵室內兒童樂園現場，成功領到色彩繽紛魔術方塊的孩子們，無不興奮地立刻拆開包裝，展現靈巧的小手嘗試轉動方塊，專注的神情中透出對新玩具的強烈好奇。一位帶著8歲女兒前來挑戰的家長分享道，基隆能擁有如此高品質的室內遊樂空間實屬難得，看到孩子為了達成目標認真觀察、克服挑戰，並在領取獎勵時展現滿滿的成就感，家長心中也感到無比欣慰與快樂。





▲小朋友手持「基隆400」闖關單與活動好禮，在繽紛的氣球裝置前留下可愛紀念。

基隆市長謝國樑日前更親自拍攝開箱影片，以活潑逗趣的形象邀請全市小朋友一起加入「小船長」的行列。謝市長指出，基隆氣候多雨，因此提供完善的室內活動場域對孩子們的成長十分重要。基隆首創的「一區一室內兒童樂園」政策，推行至今成效卓著，截至今年3月，累計服務人次已突破55萬，更獲得高達99%的滿意度回饋。市長承諾，未來市府團隊將持續深耕並優化兒少福利政策，致力將基隆打造為家長放心、孩子盡情玩樂的「夢想基地」。

▲兒少處處長吳雨潔（右）親切地將禮物送給孩子，落實基隆「一區一室內兒童樂園」的溫暖政策。

兒少處處長吳雨潔補充說明，此次活動的核心目標是希望透過趣味十足的闖關設計，帶領孩子在嬉戲中潛移默化地認識家鄉文化。除了實體樂園活動外，兒少處更於4月4日至4月7日期間加碼推出「線上尋寶」抽獎，家長只需將孩子與樂園專屬背板的合照上傳至官方臉書，就有機會獲得文化觀光局限量的「光獸Mossmo」吊飾。

處長吳雨潔強調，整個4月份基隆都準備了極其豐富的兒少系列活動，誠摯邀請所有市民朋友鎖定兒少處臉書粉絲專頁，隨時掌握最新的活動動態，讓孩子們能在這座亞洲最有愛的城市中，度過一個快樂、充實且難忘的童年時光。