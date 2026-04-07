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人夫海外激戰小三　還把小四暱稱改「阿豪」！正宮怒求償

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲高雄人夫海外偷情小三，還將小四的暱稱改成「阿豪」防露陷。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名許姓人妻發現李姓丈夫偷吃成性，不僅與鄭姓前同事跨國旅遊「緊貼自拍」，甚至還把另一名王姓情婦改名為「阿豪」躲避查緝，最瞎的是，人夫面對牽手照，竟辯稱是因為「手太濕又沒手套」才抓鄭女的手取暖，高雄地院審理後不採信人夫的「暖手說詞」，判人夫和小三鄭女共同賠償15萬元，小四王女則因不知道李男已婚免賠，此一部份人夫需再賠償10萬元。

判決指出，許女指控丈夫李男自 2011 年起就與前同事鄭女展開長達 13 年的地下情。兩人足跡遍及台南、高雄，甚至遠赴日本京都、大阪放閃，鄭女不僅大方分享私密行事曆，雲端硬碟更塞滿兩人頭貼頭的親密合照。

面對元配拿出的鐵證，李男竟辯稱，兩人在國外「巧遇」，至於照片中甜蜜牽手，是因為當時「手很濕又沒帶手套」，才會借鄭女的手來「取暖」，法官審酌後不採信說法，認為兩人多次緊貼自拍、共享雲端私密照片，互動早已超出一般朋友界線。

李男的風流帳不只一樁，許女還發現，丈夫曾與另一名王姓女子交往，為躲避妻子查覺，竟將她的LINE暱稱改為「阿豪」掩人耳目。法官發現兩人曾於2016年間交往，互動包含轉頭親吻、在室內僅著內衣梳妝等親密行為。

法院審理後認定李男與前同事鄭女關係已逾越一般社交分際，判兩人須連帶賠償15萬元；另與王女的關係雖成立，但因無法證明對方知情已婚，最終僅判李男單獨賠償10萬元，全案仍可上訴。

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