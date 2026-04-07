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美國擬在荷姆茲海峽收費？　川普驚語：我們才是贏家

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普拋出美國對荷姆茲海峽船隻收費的構想。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普6日向伊朗發出最後通牒，再度要求德黑蘭重新開放荷姆茲海峽。與此同時，他也拋出美國對海峽通行船隻徵收通行費的可能性。

拋出收費構想　川普重申勝利

川普在白宮記者會上被問及，在伊朗持續對荷姆茲海峽船隻徵收通行費的情況下，他是否會結束這場戰爭。

川普回應，「我們來收費怎麼樣？我寧可這麼做，也不願讓他們收費。我們為何不該這麼做呢？我們是贏家，我們贏了。」

他重申伊朗在軍事上已遭擊敗，「他們唯一剩下的籌碼就是『我們要在水裡投幾顆水雷』的心理戰術……我的意思是，我們有一套徵收通行費的概念。」

最後通牒！要求石油流通

與此同時，川普也向伊朗發出「最後通牒」，要求德黑蘭立即重啟海峽，並且接受華府提出的條件，否則將面臨橋梁及發電廠等民用基礎設施遇襲的後果。

▼荷姆茲海峽是全球約1/5石油的運輸要道。（圖／路透）

▲▼ 荷姆茲海峽。（圖／路透）

川普6日也向記者表示，任何與伊朗達成的協議，都必須包括重啟荷姆茲海峽，「我們必須達成一項我可以接受的協議，而該協議的一部分內容就是，我們希望石油能夠自由流通。」

伊朗強硬　全美油價飆漲

此前報導指出，伊朗目前已對少數獲准通行的船隻收費。伊朗議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）上月在X發文，「荷姆茲海峽的局勢不會回到戰前狀態。」外長阿拉奇（Abbas Araghchi）也呼籲，戰後應由海峽兩岸各國共同制定新協議，確保船隻安全通行與伊朗利益。

全美平均油價已飆至每加侖約4.12美元（約每公升新台幣35元）。若美國真要在此海峽實施收費，實際目的與執行方式仍不明朗。

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