赴日穿和服「擺厭世臭臉」遭日網狂罵！內行曝原因：對日人是大忌

▲許多人赴日都會體驗穿和服。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

到日本旅遊時體驗穿和服或浴衣，向來是不少外國觀光客熱愛安排的行程。不過，近日一名短髮女子分享穿著和服拍攝的街頭照片，以較隨性、帶點厭世感的神情入鏡，結果引來不少日本網友批評，認為她的動作、表情和整體儀態不夠得體，認為這樣的呈現方式是在糟蹋日本傳統文化，貼文掀起熱議。

穿和服擺臭臉 遭日網批評

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短髮女子在Threads發文，分享一系列穿著和服的街頭照片，拍攝場景包括日本街頭與電車等日常空間，和常見的和服美照不同，姿勢與神情走的是較自然、慵懶的路線，甚至帶著些微叛逆感，和一般常見偏端莊、優雅的和服形象不同。

照片曝光，不少日本網友不滿直言「還以為妳喝醉了」、「穿和服應有的儀態呢？」「這有點粗俗，要是能挺直腰桿站好，該有多優雅迷人」、「穿著日本衣服，卻沒有漂亮姿勢」、「既不高級也不漂亮，不知道是不是想要隨性的魅力，但我覺得看起來不時尚」。不過也有日本人緩頰，對觀光客不必太苛刻。

▲示意圖。（圖／記者施怡妏攝）



和服偏向正式穿著 想拍自然風格可選浴衣



有熟悉日本文化的台灣網友進一步說明，和服在日本通常不只是造型服飾，更多時候還帶有正式場合、禮儀與傳統文化的象徵意義，因此當地人對穿著和服時的行為舉止，往往會有較高期待；相較之下，浴衣給人的印象會更輕鬆、日常，也更常出現在夏季祭典等休閒場合。

網友建議，「照片中的穿法確實有點像把和服當睡衣穿，這對當地人來說，就像看到有人穿著西裝卻表現得極度邋遢一樣，難免會覺得自家文化不被尊重」。