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大陸 大陸焦點 特派現場

39歲男胸痛狂飆汗「硬撐1小時」　醫提醒：年輕人心梗比老年危險

▲▼心臟病,心臟疼痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲武漢男急性心肌梗塞險送命，醫護緊急啟動綠色通道植入支架救命（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸武漢一名張先生在家滑手機，胸口突然出現前所未有的悶痛。他形容，「不敢躺下，只能站在浴室裡，看著汗一直往下滴。」症狀持續一個多小時仍未緩解，在家人陪同下，趕往武漢市第六醫院急診。醫療團隊檢查後確診為「急性前壁心肌梗塞」，情況一度非常危急。

綜合陸媒報導，該起事件發生在湖北武漢，這名張先生當時正坐在家裡滑手機，胸口突然一陣前所未有的悶痛。他形容那種感覺非常陌生且恐懼，「我根本不敢躺著，只能站在浴室裡，看著汗一直往下滴。」

張先生第一時間想著「再撐看看」，直到一個多小時後，症狀完全沒有緩解跡象，甚至越來越難受，在家人陪同下趕往武漢市第六醫院急診。醫療團隊接診後迅速安排心電圖，結果證實為「急性前壁心肌梗塞」，情況一度非常危急。

張先生入院後，醫院立即啟動胸痛綠色通道。心血管一科二線醫師尹俊會診後，張先生迅速送入導管室。血管造影顯示，他的前降支中段已完全堵塞，血流停滯。

心血管一科主任劉波帶領團隊立刻手術，精準植入支架，重新打通血管，恢復心肌供血。從入院到血管開通，整個過程僅耗時數十分鐘。目前張先生已脫離生命危險，正在病房觀察。

▲▼心臟病,心,心梗塞。（圖／翻攝自pixabay）

▲胸悶莫輕忽！壯年男血管全堵塞 醫師揭示「缺乏預適應」是奪命關鍵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

醫療團隊再次強調，一旦出現疑似心梗症狀，應立即撥打120或直奔具備介入能力的醫院，切勿靠意志力撐過去。因為年輕人的心梗往往比老年人更具威脅。這類病患的血管堵塞通常發生得更為突然且劇烈，且因為年輕心臟缺乏長期缺血產生的「預適應」保護機制，一旦發作，心肌壞死的面積往往更大，導致猝死風險大幅攀升。

因此，像張先生在家「硬扛」一個多小時的行為，極其危險，心肌細胞對缺血極為敏感，每延誤一分鐘，壞死的範圍就可能擴大，甚至造成不可逆的心臟損傷或直接引發猝死。壯年族群常自恃身體強健，出現胸悶或冷汗等疑似心梗症狀時，往往抱持「扛一下就過去」的僥倖心理，急性心肌梗塞幾乎沒有自癒可能，延誤就醫都是導致悲劇的主因。

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