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高雄毒春捲太嚇人！他曝童年「放6小時照吃」都沒事　網揭關鍵原因

▲▼高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府出手重罰144萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄毒春捲延燒，市府出手重罰144萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

高雄苓雅區正義市場爆出春捲攤疑似食品中毒案件，遭重罰144萬元。有網友坦言，小時候吃阿嬤包的春捲，放了6、7小時再吃也沒事，如今外食卻常放1、2小時就臭酸，讓他忍不住上網求解。貼文引發熱議，網友認為關鍵在於大量製作、食材含水量高、溫度悶熱與保存流程不同，春捲本身更是高風險食物。

一名網友在Threads表示，看到這次高雄毒春捲如此嚴重，讓他回想起小時候過清明節，阿嬤總特地到市場採買食材，回家後全家一起準備春捲，但因為自己食量小，吃一半就置放6、7小時後才繼續吃完，但也沒吃出問題。

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如今外面買回來的食物，常常才放個1、2小時，味道就開始不對，甚至出現臭酸感，讓原PO感到十分不解，「有大神可以解說一下嗎？」

底下網友熱議，「我看到那新聞也是很疑惑？以前大人還拿到墓地，拜完大家才才吃，也沒吃壞肚子過」、「主要是環境或備料過程沾染會中毒的菌種，不是所有導致食物壞掉裡的菌都會中毒或引起腹瀉」、「大量製做的和家裡自己吃的不一樣」、「春捲本來就是高風險食物了，食品科學系學姐跟我說，花生粉在高溫潮濕的台灣，驗起來都是黃麴毒素超標，況且店家凌晨就炒好的食材，放在盤子中難道不受空氣中菌落的影響嗎」。

也有網友提到，水分、溫度都是細菌滋生的溫床，「這個問題很簡單，就是食材的處理，炒熟盡量炒乾，菜的水份盡量瀝乾；外面賣的春捲，高麗菜豆芽菜都是用燙的，生意好基本上就燙一燙，也沒放涼就開始包了，再遇上糖，如果沒有馬上吃，超過2小時再吃，大概肚子就會抗議了」、「現在天氣很熱，跟小時候不一樣，南部動不動就破30度，小時候阿嬤的年糕也不用冰，長大發現她一樣沒冰都發霉了」。

▲▼ 高雄春捲中毒案擴大！通報人數飆至67人　衛生局勒令停業7天。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲業者一度拒停業，反嗆查錯誰要賠？（圖／記者賴文萱翻攝）

毒春捲還再發威！新增17人就醫　4天害慘157人

高雄市苓雅區正義市場爆發春捲攤集體食物中毒事件，高雄市衛生局表示，截至7日11時止，統計因症就醫人數新增17人，共計157人，市府已要求業者暫停營業，並加重裁罰144萬，初步檢驗結果為沙門氏菌陽性。

對於事件原因，營養師劉學民在臉書「營養師Couple食記」發文指出，清明節常見的潤餅（春捲）餡料包括高麗菜、豆芽菜、豆干、蛋皮及花生糖粉，雖然多數食材均經加熱處理，但若提前製作後放置過久，當溫度降至7至60度之間的「危險溫度帶」，就容易讓細菌大量繁殖。

劉學民進一步指出，豆干與雞蛋因蛋白質含量高且含水量多，屬於較高風險食材，其中雞蛋更可能帶有沙門氏桿菌，一旦保存不當，容易成為食物中毒的來源。

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關鍵字：

高雄毒春捲清明節春捲食物保存臭酸

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