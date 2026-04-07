「火箭阿伯」將電漿技術導入生醫　慢性傷口殺菌、修復一次到位

▲火箭阿伯吳宗信跨界醫療，把航太電漿帶進慢性傷口治療。（圖／陽明大學提供）

記者許敏溶／台北報導

被稱為「火箭阿伯」的國家太空中心主任吳宗信，不只在太空領域追求突破，更將用來製造火箭與衛星塗層的深耕電漿技術導入生醫領域，結合微奈米氣泡技術，形成「先殺菌、後癒合」的雙重作用機制，讓糖尿病足、褥瘡等慢性傷口的殺菌與修復一次到位，為醫療與健康照護帶來更多可能。

陽明交大機械工程系教授吳宗信，因在太空領域的執著與奮戰而被稱為「火箭阿伯」，他在電漿技術同樣深耕多年，更開發出「雙模組電漿微細氣泡水」專利，將航太等級的低溫電漿技術導入生醫領域，被譽為是把「火箭等級的技術」帶回地球，透過跨領域整合，開創出具高度潛力的醫療應用方向。

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陽明交大表示，吳宗信研究團隊接觸到微奈米氣泡技術，發現傳統電漿微奈米氣泡水多半僅含氧系活性物質，如臭氧（O₃），雖具有良好殺菌效果，但在進一步的生醫應用上仍有限制。團隊整合多年的電漿技術經驗，首創以臭氧為主的氧系活性物質，結合以一氧化氮為主的氮系活性物質，建構出「雙模動態電漿」技術。

▲吳宗信帶領研究團隊跨界醫療，把航太電漿帶進慢性傷口治療。（圖／陽明大學提供）

研究團隊進一步指出，這項技術成功突破單一氣體產物的物理限制，透過系統調控，可產生不同組成比例的氧系與氮系自由基，並與微奈米氣泡水結合，形成可應用於人體的創新技術。

研究團隊表示，這項技術特別適用於糖尿病足、褥瘡等長期難以癒合的慢性傷口，有望提升臨床照護品質，同時也具備跨領域應用潛力，包括皮膚疾病治療、醫學美容與健康保養，以及高標準食品與農產品的殺菌清洗，展現電漿技術在生醫與產業應用上的多元發展性。