救出飛官代價多高？美軍1場任務狂燒160億　忍痛「自炸4機」

▲美軍一架F-15E戰機被伊朗擊落。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍日前成功從伊朗境內救出遭擊落的F-15E「打擊鷹」戰機飛官，然而這場驚心動魄的救援行動背後，估計損失金額高達近5億美元（約新台幣160億元），代價十分高昂。

伊朗3日宣稱擊落美軍戰機，機上搭載飛行員與武器系統官各1人。飛行員事發後不久即獲救，但軍階上校的武器系統官卻獨自藏匿於伊朗伊斯法罕省南部的山洞裡，在惡劣地形與伊朗軍隊的追捕下，孤身躲避超過24小時，才終於等到救援部隊抵達。

C-130、無人機及直升機齊出動

外媒NDTV報導，美方官員形容，此次行動因地形複雜、遭遇伊朗軍隊追擊，加上後續撤離突發狀況，是難度極高的戰鬥搜救任務。美軍動員C-130「大力士」（Hercules）運輸機和H-60直升機，載著精銳部隊深入伊朗領空；MQ-9「死神」（Reaper）無人機則即時追蹤飛官位置，並確認周邊威脅；地面精英小組趁夜色掩護完成人員撤離，同時以空中火力封鎖伊朗追兵。

然而撤退途中，至少2架MC-130J「突擊隊員II」（Commando II）運輸機發生故障，為防止敏感軍事科技外洩，美軍被迫就地摧毀這2架造價各逾1億美元的飛機。此外，至少2架MH-6「小鳥」（Little Bird）直升機在前進基地被銷毀，每架市值約750萬美元。

損失加總逼近5億美元

伊朗更宣稱擊落多架MQ-9無人機，每架造價介於3000萬至6000萬美元之間，但美方尚未證實。若將造價約1億美元的F-15E戰機、2架C-130、多架無人機及直升機損失全部加總，整場行動損失金額估計逼近5億美元。

川普限期開放荷莫茲 美伊緊張升溫

與此同時，美伊緊張局勢持續升溫。美國總統川普5日強硬放話，要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台灣8日上午8時）以前重開荷莫茲海峽，並警告若不從將摧毀其民間基礎設施；伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）則批評川普「公開威脅犯下戰爭罪」。