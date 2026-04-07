　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文今訪中　綠黨團拋三問：會不會反駁習近平主張兩岸同屬一中？

▲▼民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜、副書記長吳沛憶今（7日）召開「三問鄭麗文主席」記者會，並回應輿情。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團召開「三問鄭麗文主席」記者會，並回應輿情。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（7日）開啟六天五夜的訪中行程，行間有望與中共中央總書記習近平會面。民進黨團今召開記者會，黨團幹事長莊瑞雄拋出三問給鄭麗文，第一，妳到中國訪問有無接受中方任何政治前提？第二，妳到底有沒有主張兩岸同屬一中，或者這次中國行會不會涉及中國提出兩岸同屬一中的底線？第三，台灣到底是不是中華人民共和國的一部分？民進黨要再次強調，正常的交流都歡迎，但如果是「有條件」，就不是正常交流，變成一種交換，國家底線與主權不容拿來交換的。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜、副書記長吳沛憶今（7日）召開「三問鄭麗文主席」記者會，並回應輿情。

莊瑞雄表示，民進黨團對鄭麗文出訪中國給予祝福，希望這趟中國行可以順利圓滿，但也必須表達台灣內心的擔憂。鄭麗文訪中國時，中國也劃定大片禁航區，劃設時間非常長，40天，沒有演習，就劃設大片的禁航區，而且是從地面到無限高，讓人匪夷所思，外界解讀認為這是種持續性的作戰、備戰態勢。

莊瑞雄指出，國家總預算和軍購條例在立法院受到在野黨團強烈杯葛，雖然軍購條例出了委員會，但條文全數保留要進行朝野協商。非常巧，先在國內把軍購預算卡關，接著在這敏感時間點到中國跟習近平會面。因此，民進黨團今日正式提出三個問題，要請教鄭麗文。

莊瑞雄表示，第一，妳到中國訪問有無接受中方任何政治前提？會這樣問是因為每一次到中國訪問，尤其是政壇上大咖，難免引起議論，甚至讓國人擔憂。從過去國共談判、任何會面、任何主張，常常都會受到國人關注，這次又在敏感時間點，鄭麗文以最大在野黨國民黨主席身分到中國跟習近平見面，難免引起國人擔憂。

莊瑞雄指出，上一次連胡會，連戰到中國出訪時，敲鑼打鼓引起很大波瀾，但這次又不太一樣，這次中國行好像整個套裝，一切行程幾乎都是接受中國的安排。透不透明？相信到中國後大家會持續關注。也許對鄭麗文來講，她是追求自身歷史定位，但鄭麗文的開心帶給台灣民眾很大的擔心。

莊瑞雄說，第二，妳到底有沒有主張兩岸同屬一中，或者這次中國行會不會涉及中國提出兩岸同屬一中的底線？中國主張兩岸同屬一中，妳到底認不認同？第三，台灣到底是不是中華人民共和國的一部分？習近平所認定的「台灣是中華人民共和國的一部分」，這樣的主張，妳跟習近平會面時會不會提出反駁、不同意見？

莊瑞雄表示，民進黨要再次強調，「正常的交流，我們都歡迎」，但如果是「有條件」的話，就不是正常交流，變成一種交換，「最大的在野黨主席，妳要拿什麼來換？」相信她這次到中國跟習近平見面，也許如她所講，會達到比預期更好的成果，但她沒講清楚，她本來預期的成果到底是什麼？國家底線與主權是不容拿來交換的。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大胃女王來台吃到飽「店員突嚴肅上前」！　結局神反轉
韓協商無用！卓榮泰拒備詢　李貞秀議場唱獨角戲...哽咽訴被羞
快訊／南投嚴重車禍　車頭凹陷...駕駛慘死
快訊／春捲中毒再增17人！　4天害慘157人
見賴清德一面很難！　鄭麗文：沒「賴鄭會」難有「賴習會」
快訊／隨機砍殺2女童1男子　恐怖男一審重判29年
酷遭爆「酸台灣人自卑」　早期影片被挖！網喊：混不下去才來
鄭麗文喊話賴清德「和平沒這麼難」　 訪陸後台灣變全世界最安全

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張啓楷代表藍白選嘉義市　黃國昌：一定會延續黃敏惠的優秀政績

國民黨彰化縣人選採徵召　謝衣鳳調升副秘、找蕭景田回任黨部主委

韓協商無用！卓榮泰拒備詢　李貞秀議場唱獨角戲...哽咽訴被羞辱

鄭麗文今訪中　綠黨團拋三問：會不會反駁習近平主張兩岸同屬一中？

見賴清德一面很難！　鄭麗文：沒「賴鄭會」難有「賴習會」

張榮恭：兩岸是和解還是衝突　國民黨此行要讓人民有選擇

不任命！藍委不認曾答應中選會人事　卓揆：要這種態度我認命被騙啦

快訊／嘉義市長藍白合談定　張啓楷勝出、邀翁壽良任主委

鄭麗文喊話賴清德「和平沒這麼難」　 訪陸後台灣變全世界最安全　

鄭麗文率團訪陸名單曝光！　「九二共識」創始人蘇起入列

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

張啓楷代表藍白選嘉義市　黃國昌：一定會延續黃敏惠的優秀政績

國民黨彰化縣人選採徵召　謝衣鳳調升副秘、找蕭景田回任黨部主委

韓協商無用！卓榮泰拒備詢　李貞秀議場唱獨角戲...哽咽訴被羞辱

鄭麗文今訪中　綠黨團拋三問：會不會反駁習近平主張兩岸同屬一中？

見賴清德一面很難！　鄭麗文：沒「賴鄭會」難有「賴習會」

張榮恭：兩岸是和解還是衝突　國民黨此行要讓人民有選擇

不任命！藍委不認曾答應中選會人事　卓揆：要這種態度我認命被騙啦

快訊／嘉義市長藍白合談定　張啓楷勝出、邀翁壽良任主委

鄭麗文喊話賴清德「和平沒這麼難」　 訪陸後台灣變全世界最安全　

鄭麗文率團訪陸名單曝光！　「九二共識」創始人蘇起入列

洋基聯手安葆安坑國小做公益　新手爸李漢昇兒童節玩瘋了

人夫海外激戰小三　還把小四暱稱改「阿豪」！正宮怒求償

「人屋雙老」等不到都更　老屋續命之路

打造餐飲帝國！日本SUKIYA創辦人病逝享壽77歲　被譽為「外食王」

道奇羅布雷斯基5局失1分奪首勝　強調提升「最低標準」力求穩定

身分證「中5碼」599玩六福村　穿制服免費玩小人國3個周日限定

張啓楷代表藍白選嘉義市　黃國昌：一定會延續黃敏惠的優秀政績

拉辛單場雙響！羅伯斯承諾增加出場　點名史密斯是「好學習對象」

騰訊測試AI互動影遊平台DreamNow　主打劇情分支與沉浸式創作體驗

CPU價格估再上漲30%...分析師曝PS6、新Xbox主機恐賣破3萬

【重罰144萬】高雄毒春捲人數又上升！　患者檢出沙門氏菌

政治熱門新聞

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

快訊／嘉義市長藍白合談定　張啓楷勝出、邀翁壽良任主委

管碧玲曝共艦圍台圖：在台灣之籠躺平？

沈伯洋選北市　媒體人預言：小雞被自家母雞踩死

幕後／現役國軍20人不敵4名生存遊戲玩家　夜戰個裝嚴重落後民間

鄭麗文率團訪陸名單曝光！　「九二共識」創始人蘇起入列

LIVE／2026和平之旅！鄭麗文今訪陸　10點親自召開中外記者會

參選台北市長？　沈伯洋曝最重要工作：民進黨會派最強人選

鄭麗文訪陸喊和平　盼兩岸恢復正常交流：2028國民黨執政後開始

鄭麗文喊話賴清德「和平沒這麼難」　 訪陸後台灣變全世界最安全　

柯文哲掃光小菜挨批沒家教　蔡壁如認：他真的比較不周到

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

台灣告別豬瘟！賴清德：亞洲唯一三大豬病非疫國

見賴清德一面很難！　鄭麗文：沒「賴鄭會」難有「賴習會」

更多熱門

相關新聞

見賴清德一面很難！　鄭麗文：沒「賴鄭會」難有「賴習會」

見賴清德一面很難！　鄭麗文：沒「賴鄭會」難有「賴習會」

國民黨「2026 和平之旅」今（7日）由國民黨主席鄭麗文帶隊出訪大陸。一早國民黨舉行行前記者會，鄭麗文提到，之前有媒體說，是不是希望能夠有「賴習會」？鄭麗文說，沒有「賴鄭會」，大概很難有「賴習會」，希望台灣內部的政黨政治，回歸理性的競爭，回歸人民福祉為上，遵守中華民國憲法所規範的民主法治制度。

鄭麗文喊話賴清德「和平沒這麼難」　 訪陸後台灣變全世界最安全　

鄭麗文喊話賴清德「和平沒這麼難」　 訪陸後台灣變全世界最安全　

鄭麗文率團訪陸名單曝光！　「九二共識」創始人蘇起入列

鄭麗文率團訪陸名單曝光！　「九二共識」創始人蘇起入列

鄭麗文訪陸前夕　《人民日報》再批日：染指台灣挑釁行徑必將付出代價

鄭麗文訪陸前夕　《人民日報》再批日：染指台灣挑釁行徑必將付出代價

鄭麗文訪陸喊和平　盼兩岸恢復正常交流：2028國民黨執政後開始

鄭麗文訪陸喊和平　盼兩岸恢復正常交流：2028國民黨執政後開始

關鍵字：

鄭麗文鄭習會民進黨團莊瑞雄習近平

讀者迴響

熱門新聞

網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚

伊朗肩扛飛彈擊中美軍機　下秒4軍官遭反殺

新光三越分店傳10月熄燈　官方回應了

網紅禪師「女生都想停我塔台上」瞎扯濫情原因

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

新一波「紅爆雷雨」又來了　北台警戒

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

他吃一樣卻「糖尿病前期」　醫見生活習慣懂了

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

更多

最夯影音

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停
高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面