鄭麗文今訪中　綠黨團拋三問：會不會反駁習近平主張兩岸同屬一中？

▲民進黨團召開「三問鄭麗文主席」記者會，並回應輿情。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（7日）開啟六天五夜的訪中行程，行間有望與中共中央總書記習近平會面。民進黨團今召開記者會，黨團幹事長莊瑞雄拋出三問給鄭麗文，第一，妳到中國訪問有無接受中方任何政治前提？第二，妳到底有沒有主張兩岸同屬一中，或者這次中國行會不會涉及中國提出兩岸同屬一中的底線？第三，台灣到底是不是中華人民共和國的一部分？民進黨要再次強調，正常的交流都歡迎，但如果是「有條件」，就不是正常交流，變成一種交換，國家底線與主權不容拿來交換的。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜、副書記長吳沛憶今（7日）召開「三問鄭麗文主席」記者會，並回應輿情。

莊瑞雄表示，民進黨團對鄭麗文出訪中國給予祝福，希望這趟中國行可以順利圓滿，但也必須表達台灣內心的擔憂。鄭麗文訪中國時，中國也劃定大片禁航區，劃設時間非常長，40天，沒有演習，就劃設大片的禁航區，而且是從地面到無限高，讓人匪夷所思，外界解讀認為這是種持續性的作戰、備戰態勢。

莊瑞雄指出，國家總預算和軍購條例在立法院受到在野黨團強烈杯葛，雖然軍購條例出了委員會，但條文全數保留要進行朝野協商。非常巧，先在國內把軍購預算卡關，接著在這敏感時間點到中國跟習近平會面。因此，民進黨團今日正式提出三個問題，要請教鄭麗文。

莊瑞雄表示，第一，妳到中國訪問有無接受中方任何政治前提？會這樣問是因為每一次到中國訪問，尤其是政壇上大咖，難免引起議論，甚至讓國人擔憂。從過去國共談判、任何會面、任何主張，常常都會受到國人關注，這次又在敏感時間點，鄭麗文以最大在野黨國民黨主席身分到中國跟習近平見面，難免引起國人擔憂。

莊瑞雄指出，上一次連胡會，連戰到中國出訪時，敲鑼打鼓引起很大波瀾，但這次又不太一樣，這次中國行好像整個套裝，一切行程幾乎都是接受中國的安排。透不透明？相信到中國後大家會持續關注。也許對鄭麗文來講，她是追求自身歷史定位，但鄭麗文的開心帶給台灣民眾很大的擔心。

莊瑞雄說，第二，妳到底有沒有主張兩岸同屬一中，或者這次中國行會不會涉及中國提出兩岸同屬一中的底線？中國主張兩岸同屬一中，妳到底認不認同？第三，台灣到底是不是中華人民共和國的一部分？習近平所認定的「台灣是中華人民共和國的一部分」，這樣的主張，妳跟習近平會面時會不會提出反駁、不同意見？

莊瑞雄表示，民進黨要再次強調，「正常的交流，我們都歡迎」，但如果是「有條件」的話，就不是正常交流，變成一種交換，「最大的在野黨主席，妳要拿什麼來換？」相信她這次到中國跟習近平見面，也許如她所講，會達到比預期更好的成果，但她沒講清楚，她本來預期的成果到底是什麼？國家底線與主權是不容拿來交換的。