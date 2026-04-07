雙煞亮刀抵頸喊「求財而已」　小黃運將徒手反制慘濺血

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區2月間發生一起計程車司機遭洗劫案。王、林姓男子自基隆上車，要求游姓司機開車北上，途中竟持刀架住其頸部並施暴控制，搶走車輛、手機及現金3萬餘元後逃逸。游男於過程中受傷，警方循線迅速逮捕2人到案。士林地檢署偵查終結，認2人持刀施暴奪財，依加重強盜罪提起公訴。

王、林於2月22日凌晨在基隆市攔下游姓司機駕駛的計程車，表示要前往台北。車輛行經北市大同區長安西路一帶時，其中一人突然持短刀架在司機頸部，另一人從旁壓制並出手毆打，要求交出財物。游男試圖反抗時，遭對方持刀威嚇並持續施暴，最終被迫交出現金與隨身物品。

2人得手後，強行奪走計程車、手機2支與現金3萬餘元及證件等物，隨後駕車逃離現場。警方獲報後調閱沿線監視器畫面，迅速鎖定2人行蹤，約10小時內於台中一處網咖將王、林逮捕到案，並起出部分贓款與手機。警方隨後又在新北三重區尋獲遭搶的計程車及作案用短刀。

▲林、黃姓男子假意搭計程車，竟在車內壓制司機奪3萬轉往網咖被逮。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

警詢時，林男供稱王男曾提議將被害人「載到山上或海邊處理掉」，甚至提到把人綁起來後再離開；王男則否認有殺人意思，辯稱當時是林男提及前往海邊或山區丟包，他回應「那跟做掉有什麼兩樣」，並建議在長安西路附近劫財後將被害人綁住，再前往轉運站搭車離開，林男誤解其語意。

偵查中，林男改稱當時曾飲酒，可能誤解王男意思，並表示原本僅計畫攔車北上台北。游姓司機則證稱，當時在基隆郵局附近有人攔車，後座乘客詢問是否願意載往台北，過程中並未被要求開往山區或海邊。

檢警調閱行車紀錄器畫面發現，持刀者雖將短刀架在司機頸部，過程中曾喊「打劫，不好意思啦」、「求財而已」、「你身上錢拿出來就好」等語。檢方審酌相關畫面及事證，認為言語內容顯示目的在於奪財，難以認定具有殺人故意，殺人未遂部分不另論罪。

不過檢方認為，2人持刀施暴並共同奪取財物，犯罪分工明確，已構成刑法加重強盜罪，依法提起公訴，並請求宣告沒收犯罪所得與作案刀械。