揮別非洲豬瘟陰霾！台灣重返非疫區　盧秀燕反應曝

▲台中市長盧秀燕，上午主持市政會議前，對於記者追問台灣恢復非洲豬瘟非疫區問題，低調沒有回應。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市去年10月爆發非洲豬瘟疫情，不僅全國禁運禁宰15天，民生產業也受到嚴重衝擊，所幸疫情僅發生在單一豬場。昨(6)日農業部宣布，獲世界動物衛生組織（ＷＯＡＨ）核可，恢復為非洲豬瘟非疫區。對此，身為事發縣市首長的台中市長盧秀燕，上午主持市政會議前，對於記者追問低調沒有回應，隨即步入會議事主持會議。

台中梧棲非洲豬瘟疫情發生，當時台中市府團隊防疫卻頻出包，引發外界砲轟，事後市府拔去環保局長、農業局長以及動保處長等人官職。監察院還為此彈劾台中市政府4名官員，包括前環保局長陳宏益，並移送懲戒法院。

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農業部指出，去年非洲豬瘟案例發生後，中央災害應變中心立即啟動跨部會應變機制，落實全國豬隻禁運禁宰、禁止廚餘養豬、加強屠宰場與運輸車清潔消毒，以及3階段全國牧場訪視、重點場域採樣及回溯監測調查等措施。

農業部強調，透過各項強化防疫作為，有效防堵病毒擴散，嚴格控制疫情於單一牧場，在案例發生1個月內，即完成案例場清消，確認無病毒跡象，6日正式獲世界動物衛生組織（WOAH）核可，恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區，台灣種豬及生鮮豬肉將重返國際舞臺。